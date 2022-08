Mirusi austrāliešu dziedātāja, mūzikla 'Breolīns' zvaigzne Olīvija Ņūtona-Džona

Pirmdienas rītā 73 gadu vecumā mūžībā devusies austrāliešu dziedātāja un aktrise Olīvija Ņūtona-Džona, ziņo ārzemju mediji. Starp viņas populārākajiem hitiem minamas dziesmas "Physical," "Have You Never Been Mellow" un "You're the One That I Want", ko Ņūtona-Džona izpildīja kopā ar Džonu Travoltu mūziklā "Breolīns".

Par dziedātājas nāvi paziņoja viņas vīrs “Facebook” ierakstā, viņa devās mūžībā savā Dienvidkalifornijas rančo. “Olīvija vairāk nekā 30 gadu ir bijusi uzvaras un cerības simbols, daloties ar visu pasauli savā pieredzē cīņā ar krūts vēzi,” raksta Ņūtonas-Džonas vīrs Džons Īsterlings. Dziedātājai jau 1992. gadā tika diagnosticēts krūts vēzis, un 2017. gada maijā viņa paziņoja, ka pēc 25 gadus ilgas remisijas audzējs ir izplatījies muguras lejasdaļā.

Olīvijas Ņūtonas-Džonas karjeras “ziedu laiki” bija pagājušā gadsimta 70. un 80. gadi, kad tika pārdoti vairāk nekā 100 miljoni viņas albumu, un piecdesmit gadu laikā viņas dziesmas gandrīz 40 reižu iekļuva “Billboard Hot 100” mūzikas ierakstu topā. Slavas zenītā viņa nokļuva ar paraugskolnieces Sendijas Olsenas lomu populārajā mūziklā “Breolīns” (1978), kurā atveidoja Džona Travoltas “sliktā puiša” Denija Zuko iemīļoto meiteni.