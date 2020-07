Mūžībā aizsaukts kino mūzikas meistars – Holivudas leģenda Enio Morikone

Šā gada 6. jūlijā 91 gada vecumā mūžībā devies itāļu komponists un diriģents, Holivudas filmu mūzikas leģenda Enio Morikone, raksta ārvalstu mediji.

Kā raksta ārvalstu mediji, Morikone pagājušajā nedēļā pēc kritiena lauzis augšstilba kaulu, sākušās komplikācijas, kas bijis nāves iemesls.

Kļuvis pazīstams kā sava bērnības drauga, režisora Serdžio Leones 60. gadu spageti vesternu mūzikas autors, Enio Morikone savu leģendas slavu kaldinājis, rakstot mūziku tādām Holivudas lentēm kā "Days of Heaven", "The Mission", "Cinema Paradiso", "The Hateful Eight" un daudzām citām. Kopumā komponists veidojis skaņu celiņus vairāk nekā 500 kino un televīzijas filmām

Viņa rakstītā mūzika Serdžio Leones filmai "The Good, the Bad and the Ugly" (1966) atzīta par visu laiku ietekmīgāko filmas skaņu celiņu un ir iekļauta "Grammy" balvas slavas zālē.

Morikone bijis sešas reizes nominēts "Oskara" balvai kategorijā "Labākā filmas mūzika", bet prestižo balvu saņēmis tikai vienu reizi – par mūziku Kventina Tarantino filmai "The Hateful Eight" ("Pretīgais astotnieks", 2015). Turklāt šī balva saņemta jau pēc pagodinošā "Oskara" par mūža ieguldījumu kino industrijā 2007. gadā.

Morikones saņemto balvu klāstā ir arī 11 Deivida di Donatello statuetes, kas ir augstākais apbalvojums Itālijas kino mākslā.

Savas karjeras laikā rakstījis arī mūziku tādiem mūziķiem kā Pols Anka, Zukero, Andrea Bočelli un citiem. Morikone rakstījis arī 1978. gada Pasaules kausa futbolā galveno muzikālo motīvu.