Mūžībā devies aktieris Leons Krivāns

Sestdien mūžībā devies latviešu aktieris Leons Krivāns, liecina aktiera meitas Vivitas Grigalas paziņojums sociālajā tiklā "Facebook". Sēru vēsti portālam "Delfi" apstiprināja arī Dailes teātra pārstāvis Marko Rass.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Leons Krivāns dzimis 1938. gada 17. aprīlī Rīgā. Mācījies Rīgas 2. pamatskolā, tad 6. vidusskolā. 1959. gadā iestājies Dailes teātra III studijā, kuru beidzis 1962. gadā. Tad arī iekļauts Dailes teātra trupā, lai gan ārpus štata teātrī darbojies jau no 1958. gada.

Līdzās darbam teātrī no 1961. gada Leons Krivāns filmējies arī vairākās populārās latviešu kinofilmās un televīzijas seriālos, galvenokārt epizodiskās lomās. Skatītāju simpātijas izpelnījies, attēlojot komiskus personāžus.

Kino cienītāji atpazīs aktiera Leona Krivāna atveidoto Frīdi no spēlfilmas "Kapteiņa Enriko pulkstenis" un Spuļģi no spēlfilmas "Dāvana vientuļai sievietei". TV seriālu cienītāji – Žani Vimbu no seriāla "Sirdsmīļā Monika" un šveicaru Miervaldi no seriāla "Ugunsgrēks".

Krivāns 60. un 70. gados vadījis arī Latvijas Televīzijas humoristisku raidījumu "TV pirts", bet 2016. – 2017. gadā viņš darbojās raidījumā "Anekdošu šovs".

Aktieris piedalījies daudzos radiolasījumos, ierunājis audio grāmatas.

Leons Krivāns 2018. gadā saņēmis Atzinības krustu par radošo mūža ieguldījumu Latvijas teātra un kino mākslā.