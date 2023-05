Mūžībā devies fotomākslinieks Uldis Briedis, apstiprināja fotogrāfs Ilmārs Znotiņš.

Kā liecina informācija tīmekļvietnē "Dižļaudis", Briedis dzimis Ārlavas pagasta "Pērkoņos". Bērnībā dzīvojis Ventspilī, Ancē, Dundagā un Nikužos.

Briedis 1961. gadā absolvējis Valdemārpils vidusskolu un pārcēlies uz dzīvi Liepājā. Piecus gadus kopā ar zvejniekiem devies jūrā. 1963. gadā beidzis zvejas kuģu kapteiņu kursus Liepājā.

Savukārt 1961.gadā strādājis kā akmeņkalis pie tēlnieka Harija Sprinča. No 1962. līdz 1966. gadam bijis stūrmanis zvejas flotē Liepājā. 1974. gadā – mednieks Sibīrijā.

Par fotografēšanu Briedis sācis interesēties jaunībā un gājis skolas fotopulciņā. No 1966. gada līdz 1974. gadam strādājis par fotogrāfu un Liepājas rajona laikraksta "Ļeņina Ceļš" žurnālistu. No 1976. līdz 1979. gadam bijis Liepājas pilsētas laikraksta "Komunists" fotogrāfs.

No 1976. gada 15. janvāra līdz 1977. gada 23. martam, laikā, kad komunistu funkcionāri Briedim aizliedza publicēties, viņš laikrakstā "Komunists" lietojis pseidonīmu Matīss Pērkons. No 1979. līdz 1999. gadam par fotogrāfu strādājis laikrakstā "Padomju Jaunatne", bet no 1991. gada – laikrakstā "Diena".

No 1966. gada līdz 1979. gadam bijis Liepājas Tautas fotostudijas dalībnieks. No 1979.gada - fotokluba "Rīga" biedrs.

No 1969. gada piedalās fotoizstādēs, bet no 1977. gada – fotogrāfiju personālizstādēs. 2008.gadā Liepājas muzejā izveidojis izstādi kopā ar mākslinieku Aldi Kļaviņu.

Savukārt 2016. gadā Uldis Briedis eksponējis savus darbus laikmetīgās mākslas un fotogrāfiju izstādē "Restarts", kas notika Rīgā un tajā piedalījās gandrīz 20 autoru no visas pasaules. 2016.gada 1.decembrī kinoteātrī "Splendid Palace", Rīgā, tika atklāta Brieža melnbalto fotogrāfiju izstāde.

1984. un 1988. gadā viņš ticis atzīts par labāko preses fotogrāfu. 1988. gadā saņēmis Latvijas Žurnālistu savienības prēmiju. 1997. un 2000. gadā ieguvis balvu "Zelta nagla" kā labākais foto portretists. 2011. gadā apbalvots ar piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

2010. gadā apgāds "Neputns" laidis klajā Laimas Slavas sastādītu māksliniekam veltītu grāmatu "Laika mednieks". Savukārt 2017.gadā saņemta Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības Bezgalības balva.

2018. gadā kopā ar vēsturnieku Ingvaru Leiti Briedis publicējis fotogrāmatu " Latviešus Sibīrijā meklējot", kur apkopots ieraudzītais velobraucienā no Liepājas līdz Vladivostokai 1975.gadā.

Tāpat fotomākslinieks ir vairāku desmitu grāmatu līdzautors, jaunākā no tām sadarbībā ar Andžilu Remesu "Kur dvēsele cēlās spārnos", kas izdota 2022. gadā.