Mūžībā devies mākslinieks, interjerists Nikolajs Drozdovskis

Šā 17. oktobrī mūžībā ir aizgājis mākslinieks, interjerists Nikolajs Drozdovskis (1939. – 2020.), portālu "Delfi" informēja Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) priekšsēdētājs Igors Dobičins. Publicējam LMS atvadu vārdus kolēģim.

Atvadīšanās no mākslinieka Nikolaja Drozdovska notiks 22. oktobrī, pulksten 14.00, Jūrmalā, Bulduru evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Nikolaja Drozdovska interesi par vizuālo mākslu raisīja konstruktora – rasētāja darbs K.Vorošīlova Augstākaja aviācijas inženieru skolā. Mākslinieks 1961. gadā beidza Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Telpu dekoratoru – noformētāju nodaļu (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas (RLMV) Reklāmas dizaina izglītības programma). Mācību laikā Nikolajs Drozdovskis strādāja kā mākslinieks Invalīdu kooperācijas pārvaldes klubā un kinoteātros "Teika", "Rīga", kur atbilstoši prasībām mākslinieka pienākumos ietilpa izgatavot monumentālos baneru gleznojumus.

Pēc RLMV absolvēšanas Kultūras ministrija mākslinieku norīkoja darbam kino "Teika". No 1962. līdz 1970. gadam Nikolajs Drozdovskis studēja jaunizveidotajā LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Interjera un iekārtu nodaļā (tag. LMA Dizaina nodaļas funkcionālā dizaina apakšnozare) un absolvēja ar diplomdarbu "Kinoteātru reklāma". Viņš bija viens no pirmajiem akadēmisko izglītību guvušajiem dizaineriem Latvijā – Latvijas Mākslas akadēmijā, kas viesa latviešu interjera dizaina laikmetīgo ievirzi un attīstību. Pēc studijām LMA no 1967. gada līdz uzņēmuma likvidācijai 1992. gadā Nikolajs Drozdovskis strādāja LMS Mākslas fonda Lietišķi dekoratīvajā kombinātā "Māksla".

Piedalījās interjera un noformējuma projektu izstrādē kultūras objektiem un ēdināšanas iestādēm: Daugavpils stacijas un Rīgas Centrālās stacijas bufetes interjera projekti (1969-1972), dekoratīvs gleznojums kafejnīcai "Sārtās buras" (Ventspils, 1972), LPSR Mākslas vēstures un literatūras muzejā noformējums izstādei "Padomju Latvijas literatūra" (1970) u.c. Rīdziniekiem atpazīstamas ir mākslinieka radītās kinoteātru nosaukumu metāla burtu kompozīcijas "Teika", "Jugla", "Daile" ēku fasāžu noformējumos, kas tika arī izgaismotas.

Mākslinieks izstādēs piedalījās no 1969. gada. Rīkoja izstādes Latvijā un Čehijā, kā arī piedalījās daudzās grupu izstādēs Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Francijā, Čehijā. Nikolajs Drozdovskis 2003. gadā saņēma Masarika Mākslas akadēmijas godalgu (Čehija) un Čehijas Republikas vēstniecības pateicību 2007. gadā.

Nikolajs Drozdovskis bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā kopš 1971. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs mākslinieks bija kopš 1973. gada. Rekomendācijas, lai iestātos biedrībā, viņam izsniedza mākslinieki Rolands Beitners (1917-2006), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015), Vladimirs Bekmanis.

Autors radošajā daiļradē izmantoja pasteļa, akvareļa, akrila un jauktās tehnikas. Radīja arī grafikas, plakātus, interjera projektus un veica to realizāciju.

Nikolaja Drozdovska darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Jūrmalas pilsētas muzejā, kā arī daudzās privātkolekcijās Latvijā, Čehijā, ASV, Kanādā, Francijā, Beļģijā, Somijā, Itālijā, Vācijā, Lielbritānijā u.c.