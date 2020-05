Mūžībā devies mūziķis un producents Matīss Runtulis

Šā gada 6. maijā, 29 gadu vecumā miris elektroniskās mūzikas mākslinieks un mūzikas producents Matīss Runtulis (1991–2020), pazīstams kā Mr. Myster, sociālajā tīklā "Facebook" pavēstījuši viņa vecāki.

"Vakardienas rīts mums atnesa nežēlīgu ziņu – mūsu mīļais Matīss ir aizgājis un nekad vairs neatgriezīsies. Tas ir ļoti sāpīgi un tagad to ir jāmēģina aptvert. No mums ir paņemts viss. Nekas vairs nav palicis – vien pilnīgi iztukšots skatiens nākotnē," teikts vecāku paziņojumā.

"Matīss bija ļoti LABS cilvēks. Viņš bija sirsnīgs un pārlieku dāsns. Laikam viņa jūtīgums bija tas, kas viņu salauza. Mēs viņu nenosargājām un tagad mums ar to ir jādzīvo.

Mīļie vecāki, sargiet savus bērnus no JAUNĀ ĻAUNĀ. Esiet acīgi, uzstājīgi, ja nepieciešams – metiet toleranci pie malas un lieku reizi pārliecinieties, ka ļaunais Jūs neaptin ap pirkstu. Tas uzglūn un gaida mirkli, kad Jūsu mīļie būs nepasargāti, lai pavedinoši ieripotu, iedūmotu, ielītu un beigās pārņemtu visu. Mēs cīnājāmies, bet TAS uzvarēja," raksta mūziķa vecāki.

Matīss Runtulis darbojises gan rokmūzikā, gan džeza, gan arī elektronikā. Darbojies kopā ar Imantu Daksi sintpopa projektā "The Bubble Gum expLOTION", kā arī piedalījies grupas "Polifauna" debijas albuma "You Look Like a Lost Soul" producēšanā.