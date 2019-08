Šā gada 2. augustā mūžībā devies restorāna "Sēnīte" autors, arhitekts Linards Skuja (02.04.1935.–02.08.2019.) ,liecina Latvijas Arhitektu savienības (LAS) mājaslapā publicētā informācija.

Viens no zināmākajiem Skujas darbiem ir savulaik populārais Siguldas šosejas restorāns "Sēnīte", par kuru autors 1962. gadā saņēma Ministru kabineta prēmiju. 2016. gadā Skujas projektētā senākā restorāna daļa – ēka ar kupolveida jumtu – kā unikāla padomju laika arhitektūras liecība tika iekļauta aizsargājamo valsts kultūras pieminekļu sarakstā.

Skuja projektējis arī tādus darbus kā restorāns "Vīnakalns" Sabilē, Raiskumkrogs Cēsīs, Lūšukrogs Alūksnes rajonā, Pumpura muzejs Lielvārdē, Preiļu rajona kolhoza "Nākotne" klubs, kultūras nams Viesītē, skola Tukuma rajona Jaunsātos, muitas punkti Grenctālē un Meitenē u.c., kā arī kopā ar tēlnieci Artu Dumpi Tukuma atbrīvotāju piemineklis.

Kā liecina LAS mājaslapā publicētā informācija, arhitekts Linards Skuja dzimis 1935. gadā. Studējis LVU Arhitektūras fakultātē, pabeidzis RPI Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļu. Pirmā darbavieta gandrīz 20 gadus bija projektēšanas institūts "Centrsojuzprojekt". No 1971. gada strādāja institūtā "Agroprojekts" kā civilobjektu projektēšanas nodaļas galvenais arhitekts, darbnīcas vadītājs. Neatkarīgās Latvijas sākumā tika dibināts ģimenes birojs "Telpa".

"Linarda Skujas darbos līdzās pastāv racionālu formu, īpaši pārsegumu meklējumi un postmodernisma prasība iekļauties vidē. To apliecina viens no spilgtākajiem modernisma arhitektūras un izcilākais čaulas konstrukcijas paraugs Latvijā – restorāns "Sēnīte", kas ir viens no ievērojamākajiem sava laika arhitektūras objektiem," teikts LAS mājaslapā.

Linards Skuja ir LAS biedrs kopš 1967. gada, piedalījies sabiedriskās diskusijās un darbojies LAS sekcijās. Linards Skuja tika augstu vērtēts kolēģu vidū un sabiedrībā, par ko saņēmis LPSR Nopelniem bagātā arhitekta nosaukumu (1988) un mūža stipendiju jau neatkarīgās Latvijas laikā.