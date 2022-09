Mūžībā devies žurnālists, tulkotājs un politiķis Rišards Labanovskis

Šī gada 20. septembrī mūžībā devies publicists, žurnālists, tulkotājs un politiķis Rišards Labanovskis, sociālajos tīklos vēsta aizgājēja ģimene.

"Dziļās skumjās darām zināmu, ka 20. septembrī mūžībā aizgājis publicists, tulkotājs, ilggadējs Latvijas TV un radio žurnālists, politiķis, Trīszvaigžņu ordeņa komandieris, polis un Latvijas kaislīgs patriots, azartisks makšķernieks – Rišards Labanovskis," raksta viņa dēls Ervins Labanovskis.

Atvadīšanās no Rišarda Labanovska notiks 26. septembrī pulksten 14, Rīgā Varoņu ielā 3a, Rīgas krematorijā, Lielajā zālē.

Rišards Labanovskis (1940-2022) bijis populārs publicists un radiožurnālists, no 1990. līdz 1992. gadam bijis valsts televīzijas un radioraidījumu komitejas priekšsēdētājs. Tulkojis no poļu valodas. Bijis 7. Saeimas deputāts, ievēlēts no no saraksta " Latvijas Sociāldemokrātu apvienība". 2020. gadā Labanovskim piešķirts Triju zvaigžņu ordenis par nopelniem Latvijas labā.