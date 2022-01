Traģiski miris dziedātājas Šineidas O'Konoras dēls

Pagājušajā nedēļā atrasts miris pazīstamās īru dziedātājas Šineidas O'Konoras 17 gadus vecais dēls Šeins O'Konors.

Par jaunieša nāvi ziņojuši gan Īrijas mediji, gan ierakstā "Twitter" apstiprinājusi pati dziedātāja.

O'Konora raksta, ka puisis "izlēmis beigt savas šīs zemes ciešanas" un aicinājusi citiem tomēr nepieņemt šādu lēmumu. Dziedātājas dēla nāves cēlonis ir pašnāvība.

Šeins O'Konors pazuda 6. janvārī. Policija viņu meklēja un ir informācija, ka jaunais vīrietis pēdējo reizi bija redzēts piektdienas, 8. janvāra rītā Dublinā.

Iepriekš viņš bija ievietots slimnīcā pēc tam, kad divas reizes jau bija mēģinājis izdarīt pašnāvību. Dziedātāja par dēla pazušanu no slimnīcas bija ziņojusi sociālajos tīklos un ar to starpniecību arī mudināja puisi dot par sevi ziņu. Pēc notikušā mūziķe paudusi, ka iesūdzēs slimnīcu tiesā.

Šineida O'Konora, kura pati iepriekš atklāti runājusi par savām mentālās veselības problēmām, dēlam veltījusi Boba Mārlija dziesmu "Ride Natty Ride".

Šineida O'Konora plašu popularitāti iemantoja 90. gadu sākumā ar savu otro albumu "I Do Not Want What I Haven't Got" un jo īpaši ar Prinsa dziesmas ""Nothing Compares To You" (1990) kaverversiju.

Jau kopš karjeras pirmsākuma O'Konora pazīstama kā aktīva un drosmīga sava viedokļa paudēja. Viņas feministiskie vēstījumi saistīti gan ar reliģiju un sievietes lomu tajā, gan seksualitāti, gan karu, rasismu un cilvēktiesībām. Viens no skandalozākajiem dziedātājas publiskajiem gājieniem notika 1992. gadā, kad viņa pārraidē "Saturday Night Live" saplēsa pāvesta Jāņa Pāvila II bildi. O'Konora tā pauda attieksmi pret atklātībā nonākušo faktu par Īrijas baznīcā notiekošo bērnu seksuālo izmantošanu. Lai protestētu pret sieviešu skaistuma standartiem, viņa teju visu karjeras laiku saglabājusi savu gludi skūto/īsi apcirpto frizūru.

Pēdējās desmitgades laikā dziedātāja vairāk izcēlusies ar dažādiem izaicinošiem paziņojumiem un atklātību, ar kādu runā, gan par bērnības traumām, gan mentālās veselības problēmām. 2018. gadā dziedātāja pieņēma islāmu un mainīja vārdu uz Šuhada Sadakata. Šeins O'Konors ir vecākais no viņas četriem bērniem.