22. Starptautiskā Baha kamermūzikas festivāla noslēgumā skanēs Baha un Karlsona 'Kafijas kantātes'

Mazajā ģildē 8. decembrī pulksten 19, noslēdzoties 22. Starptautiskajam Baha kamermūzikas festivālam, notiks koncerts "Kafija. Bahs. Karlsons". Programmā skanēs 1734.gadā sarakstītā Johana Sebastiāna Baha "Kafijas kantāte" un īpaši šim festivālam rakstītā Jura Karlsona "Kafijas kantāte".

Koncertā muzicēs orķestris "Sinfonia concertante" ar diriģentu Andri Vecumnieku priekšgalā, klavesīniste Aina Kalnciema, klarnetists Guntis Kuzma, kā arī dziedātāji – soprāns Viktorija Pakalniece, tenors Juris Vizbulis un baritons Kalvis Kalniņš.

"Reiz, sēžot vasaras dārza terasē un malkojot kafiju, radās doma tuvāk iepazīt Baha "Kafijas kantāti", kuru sen nebiju dzirdējis. Sameklēju notis, uzliku ierakstu un sāku pētīt. Kantāte sarakstīta laikā, kad no Amerikas atvestais aromātiskais dzēriens kļuva īpaši populārs. Kafija pat kā brīnumlīdzeklis tika ieteikta visdažādāko kaišu ārstēšanai. Bahs kantāti rakstīta atskaņošanai slavenajā Leipcigas Cimmermaņa kafejnīcā, kur reizi nedēļā notika koncerti. Oriģinālās kantātes teksts vēsta par Līzes jaunkundzi, kura ilgojas pēc sava līgavaiņa, taču drīz vien par viņas lielāko mierinājumu kļūst kafija. Baha mūzikas impulsivitāte un asprātīgais teksts rosināja manu iztēli uzrakstīt tādas kā variācijas par vienu no kantātes tēmām. Un tā, malkojot kafiju, sajutu dažādus tēlus, kas Baha tēmas rosināti slīdēja pa dārza terasi. Manā kantātē teksta nav, bet ir dziedoša, dažubrīd draiska klarnetes solo balss. Tāpat ir koķetā Līzes jaunkundze, kura spēlē čembalo, un to visu ieskauj barokālas stīgu orķestra krāsas," par savu jaundarbu stāsta komponists Juris Karlsons.

Klavesīniste un Starptautiskā Baha kamermūzikas festivāla direktore Aina Kalnciema klavieru specialitātē ar izcilību absolvējusi Sanktpēterburgas konservatoriju, kur paralēli klavierspēlei apguvusi ērģeļu spēli. Vācijā, Šveicē, Francijā, Nīderlandē, Norvēģijā studējusi klavesīna spēli. Koncertējusi teju visās Eiropas valstīs, kā arī ASV, Kanādā, Austrālijā. Koncertprogrammās pārstāvēta gan senā, gan arī laikmetīgā mūzika, tostarp daudzi pirmatskaņojumi. Muzicējusi ar izciliem Latvijas un Eiropas valstu mūziķiem, ansambļiem: "Hortus Musicus" un "Musica Viva", "Musica Antiqua Köln", "Les Arts Florissants" un citiem.

Klarnetists un diriģents Guntis Kuzma piedalījies vairāku jaundarbu pirmatskaņojumos. Par Sebastiana Fagerlunda Klarnetes koncerta solo partijas atskaņojumu kopā ar karmerorķestri "Sinfonietta Rīga" (diriģents Normundu Šnē), Kuzma saņēmis "Lielo Mūzikas balvu" kategorijā "Par izcilu interpretāciju". Kuzma kopš 2022./2023.gada sezonas ir Liepājas Simfoniskā orķestra galvenais diriģents, kurš labprāt piedalās dažādos kamermūzikas projektos, īpašu uzmanības pievēršot laikmetīgajai mūzikai. Kā klarnetists piedalījies vairāku jaundarbu pirmatskaņojumos.

Soprāns Viktorija Pakalniece paralēli operas skatuvei regulāri piedalās Latvijas mūzikas dzīvei nozīmīgos koncertos un festivālos, vokāli instrumentālo darbu, kā arī sakrālās mūzikas atskaņojumos. V. Pakalniece savu vokālo un aktierisko talantu apliecina daudzveidīgā repertuārā. Mākslinieces daudzpusību raksturo arī darbs filmu ieskaņošanā un vokālajā pedagoģijā, kā arī Profesionālās doktorantūras studijās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Tenors Juris Vizbulis absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju vokālās pedagoģes Andžellas Gobas klasē. Dziedātājs regulāri koncertē Latvijā un ārvalstīs, piedāvājot klausītājiem sakrālās mūzikas programmas balsij un ērģelēm, kā arī citu žanra kamermūzikas koncertus. Tāpat tenors kā solists regulāri piedalās vokāli instrumentālo darbu, arī mūziklu atskaņojumos. J. Vizbulis vairākus gadus sadarbībā ar franču franču ērģelniekiem koncertē Francijas baznīcās. Tenora nozīmīgāko operlomu repertuārā ir Bastjēns (Mocarta operā "Bastjēns un Bastjenna") un Herolds (kameropera "Līsistrate" pēc Aristofāna lugas), kā arī Tamino (Mocarta "Mazā burvju flauta"), Trikē (P. Čaikovska "Jevgeņijs Oņegins") un Alfrēds (J. Štrausa operetē "Sikspārnis").

Baritons Kalvis Kalniņš ar izcilību absolvējis Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu, vēlāk studējis Latvijas Mūzikas akadēmijā pie Krišjāņa Norveļa un Andžellas Gobas. Savas prasmes papildinājis pie Anitas Garančas, Margaritas Gruzdevas, Romualdo Savastano un Dale Fundling. K. Kalniņš ir Latvijas Nacionālās Operas solists, kā arī regulārs viesis Latvijas koncertzālēs un arī ārvalstīs. Baritons sadarbojas ar kamerorķestriem "Kremerata Baltica" un "Sinfonietta Rīga", kā arī ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un citiem māksliniekiem.

Diriģents, komponists un muzikologs Andris Vecumnieks kā diriģents sniedzis vairāk nekā 400 koncertu Latvijā un ārvalstīs. Izveidojusies regulāra sadarbība ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un Liepājas Simfonisko orķestri. Vecumnieks ir paša dibinātā orķestra "Sinfonia Concertante" mākslinieciskais vadītājs, ilggadējs Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra diriģents, bijis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Simfoniskā orķestra klases un mākslinieciskais vadītājs.

Biļetes uz koncertu var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.