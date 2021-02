Andris Nelsons un Baireitas festivāla orķestris uzstāsies festivālā ‘Rīga Jūrmala’

Starptautiskais klasiskās mūzikas festivāls "Rīga Jūrmala" informē, ka pirmo reizi Rīgā šī gada 3. Un 4. septembrī uzstāsies Baireitas festivāla orķestris latviešu diriģenta Andra Nelsona vadībā.

Latvijas Nacionālajā operā Nelsona vadībā tiks atskaņotas divas Vāgnera mūzikas programmas, tostarp operas "Valkīra" pirmais cēliens ar soprāna Kristīnes Gerkes, tenora Klausa Floriana Fogta un basa Gintera Groisbeka piedalīšanos. 2021. gada festivāla noslēdzošās nedēļas nogales izskaņā 5. septembrī solo koncertu sniegs leģendārā pianiste Marija Žoao Pireša.

Kā "Delfi" informē festivāla organizatori, publiskā biļešu tirdzniecība uz izziņotajiem koncertiem tiks uzsākta šā gada 1. martā.

3. un 4. septembrī, šīs vasaras festivāla "Rīga Jūrmala" pēdējā nedēļas nogalē Baireitas festivāla orķestris un izcilais latviešu diriģents Andris Nelsons sniegs divus Riharda Vāgnera mūzikas koncertus. Sestdienas koncertā skanēs operas "Valkīra" pirmais cēliens soprāna Kristīnes Gerkes (kas nesen dziedāja Brunhildi Metropoles operas "Nībelunga gredzena" ciklā), tenora Klausa-Floriana Fogta un basa Gintera Groisbeka (viņi abi regulāri dzied Baireitas festivālā) sniegumā.

Gerke un Fogts piedalīsies arī piektdienas vakara koncertā, kurā skanēs fragmenti no operām "Loengrīns", "Parsifāls" un "Nībelunga gredzens".

Šie koncerti būs savulaik Riharda Vāgnera radītā Baireitas festivāla orķestra pirmā uzstāšanās Rīgā – pilsētā, kurā Vāgners jaunībā pavadīja divus dzīves gadus, strādājot par diriģentu Rīgas Vācu teātrī, un komponējot ievērojamu daļu savas agrīnās operas "Rienci".

Ļoti gaidu šo atgriešanos Rīgā ar koncertu festivālā "Rīga Jūrmala", lai muzicētu šajā pilsētā kopā ar lielisko Baireitas festivāla orķestri man nozīmē ļoti daudz. Ne tikai tāpēc, ka šī ir mana dzimtā pilsēta un Vāgnera mūzika man ir ļoti tuva, bet arī Vāgnera un Rīgas īpašo attiecību dēļ. Jūtos ļoti pagodināts un saviļņots šo vēsturisko saistību svinēt kopā ar tāda orķestra mūziķiem, kurus visus vieno neatkārtojama Vāgnera mūzikas mīlestība, kaisme un izpratne. Mēs priecāsimies savā Vāgnera mūzikas mīlestībā dalīties ar klausītājiem," stāsta diriģents Andris Nelsons.

Katarīna Vāgnere, Baireitas festivāla direktore un Riharda Vāgnera mazmazmeita saka: "Es priecājos, ka Andris Nelsons savā dzimtajā Rīgā koncertēs kopā ar mūsu Baireitas festivāla orķestri un trim mūsu festivāla solistiem. Šo mākslinieku īpaši raksturo mīlestība pret Vāgnera darbu un muzikālā kvalitāte, kas raksturo arī paša Nelsona darbu. Es patiesi vēlu festivāla apmeklētājiem iedvesmojošus koncertus, kas īpaši šajos sarežģītajos un neparedzamajos laikos mums apstiprinās, cik mūzika ir liela vērtība mums visiem."

Martins Engstrēms, festivāla "Rīga Jūrmala" mākslinieciskais vadītājs savukārt piebilst: "Andris Nelsons ir viens no dižākajiem māksliniekiem, kurš simbolizē Latvijas muzikālo mantojumu. Neraugoties uz to, ka Latvijā ir mazāk nekā 2 miljoni iedzīvotāju, tā visos laikos ir pasaulei devusi visizcilākos mūziķus, un mēs priecājamies, ka pirmo reizi mums festivālā pievienosies Andris Nelsons. Tas, ka Rīgā – pilsētā, kurai bijusi nozīmīga loma Vāgnera dzīves iesākumā – pirmo reizi uzstāsies arī Baireitas festivāla orķestris, padara šīs uzstāšanās patiesi vēsturiskas."

Otrs festivāla noslēdzošās nedēļas nogales (3.- 5.septembris) kulminācijas brīdis būs izcilās portugāļu pianistes Marijas Žoao Pirešas solo koncerts ar Šūberta, Debisī un Bēthovena mūziku. Vispārēji atzīta kā viena no mūsu laika dižākajām mūziķēm, Pireša ne tikai koncertē, bet arī īsteno pedagoģiskas iniciatīvas dzimtajā Portugālē un arī Beļģijā.

Tāpat festivālā "Rīga Jūrmala" dienas koncertos piedalīsies pianists Mao Fudzita un beļģu vijolnieks Marks Buškovs. 2019. gadā abi mūziķi – katrs savā specialitātē – ieguva otro vietu un sudraba medaļu prestižajā un starptautiskajā Čaikovska konkursā.

Organizatori atgādina, ka pirmo reizi īpašs Baireitas festivāla orķestris pēc Riharda Vāgnera pamudinājuma tika izveidots 1876. gadā. "Parsifāla" pirmuzvedumam otrajā Baireitas festivālā 1882. gadā Bavārijas karalis Ludvigs II festivāla rīcībā nodeva Minhenes galma teātra orķestri un kori. Minhenes galma orķestris spēlēja arī 1883. un 1884. gada festivālā. Kopš 1886. gada tajā ik gadu ir bijis savs paša festivāla orķestris, kurā spēlē labākie citu orķestru mūziķi. Tā tas ir arī šodien – apmēram 200 mūziķu no slavenākajiem Vācijas un ārvalstu orķestriem katru gadu sastopas Baireitas festivālā. Kaut arī ik gadu orķestra sastāvs tiek veidots no jauna, vairāki mūziķi festivālā ir spēlējuši daudzus gadus un uzskata to par savām otrajām radošajām mājām.

Latviešu Andris Nelsons ir Bostonas simfoniskā orķestra muzikālais vadītājs un Leipcigas "Gewandhaus" orķestra galvenais diriģents. Abi šie amati, kā arī viņa centieni tuvināt šīs abas institūcijas apliecina – "Grammy" balvas ieguvējs Andris Nelsons šodien ir viens no starptautiskās koncertdzīves slavenākajiem un inovatīvākajiem diriģentiem, uzsver festivāla rīkotāji.

Darbu Bostonā Nelsons sāka 2014/15.gada sezonā, bet Leipcigā – 2018. gada februārī. Ar abiem orķestriem viņš ir devies augstu atzinību guvušās starptautiskās koncerttūrēs.

Pēc pirmās veiksmīgās festivāla "Rīga Jūrmala" sezonas 2019. gadā britu "The Telegraph" to iekļāva 10 labāko vasaras festivālu topā. Festivāls arī ieguva prestižo Eiropas Festivālu asociācijas EFFE zīmotni. Festivāla "Rīga Jūrmala" laikā Rīgā un Jūrmalā viesojas pasaules vadošie simfoniskie orķestri, diriģenti, slaveni solisti un jaunie talanti, piedāvājot klausītājiem iespēju baudīt simfoniskās, kamermūzikas un solo koncertus. Festivāla koncerti notiek Rīgas un Jūrmalas arhitektūras pērlēs – Latvijas Nacionālajā operā, Lielās Ģildes zālē un vispopulārākajā vasaras koncertvietā – Dzintaru koncertzālē.