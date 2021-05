Zemessardzes orķestris un Zemessardzes koris "Stars" kopā ar dziedātāju Antru Stafecku sagatavojuši singlu un video klipu dziesmai "Brīvība".

Dziesmas "Brīvība" mūzikas autore ir Antra Stafecka, kura aranžējumu veidojusi kopā ar Kristapu Krievkalnu, bet teksta autore ir Ilze Mūrniece, Antras Stafeckas mamma. Dziesmas ierakstā kopā ar dziedātāju piedalījušies arī Zemessardzes orķestris Nacionālo bruņoto spēku galvenā diriģenta un Zemessardzes orķestra priekšnieka kapteiņa Anda Kareļa vadībā, Zemessardzes koris "Stars" vecākā zemessarga Ārija Šķepasta vadībā, kā arī ģitārists Jānis Čubars.

Dziesma "Brīvība" radīta ar mērķi iedvesmot un atgādināt par mūsu tautas vērtībām – vienotību, neatkarību un brīvību, raksta tās autori.

"Tautas pārdzīvotās grūtības, ciešanas ceļā uz sasniegtiem mērķiem, ko mēs nedrīkstam aizmirst un ar vēstures varoņdarbiem deleģēti sargāt, saglabājot konsekvenci, turpināt ceļu jebkur, kur esam. Trīs zvaigznes simbolizē Latvijas novadus un to vienotību, un saule, kā uzvara pār tumsu – mūžīgi un ikvienam latvietim saprotami patriotisma simboli dziesmā ir kā uzmundrinājums un apliecinājums tam, ka mēs varējām un varēsim pārvarēt visus šķēršļus, nosargāt savas vērtības un būt. Globalizācijas laikmetā šī dziesma ir aicinājums būt stipriem un gataviem jauniem izaicinājumiem, būt atbildīgiem un saglabāt identitāti, ticību saviem spēkiem un cerību nākotnei," stāsta dziesmas teksta autore Ilze Mūrniece.

Dziedātāja Antra Stafecka stāsta: "Iepriekšējais gads nevienam no mums nav bijis viegls. Dažreiz ir pietrūcis iedvesmas un spēka ticēt nākotnei, tomēr es vienmēr esmu bijusi optimiste. Un tieši tāpēc zināju, kādā virzienā man ir jādodas. Iedvesma. Ticība. Cerība. Ar manu mammu Ilzi Mūrnieci mums ir izveidojies lielisks un radošs duets, radot jaunas dziesmas, jo abas domājam un jūtam ļoti līdzīgi. Palīdzēt cilvēkiem un sabiedrībai nepadoties un doties tikai uz priekšu, sargāt mūsu cilvēciskās vērtības caur dziesmu ir tas, ko varam dot no sevis. Kopā mēs varam tik daudz! Vajag tikai ticēt un darīt! Dziesmas tapšanas procesā ir piedalījusies milzīga un varena komanda. Kristaps Krievkalns aranžējumā radījis brīnišķīgu un tēmai piestāvošu muzikālo skanējumu, Jānis Čubars iespēlējis spēcīgu ģitāras partiju. Zemessardzes orķestra un kora devums ir vienreizējs. Gan orķestris, gan koris ar savu bagātīgo skanējumu dziesmā ir radījuši tieši to spēcīgi patriotisko izjūtu, kas ir visas dziesmas pamatā. Esmu pateicīga Zemessardzes orķestra komandai par skaisto dziesmas video versiju."

Videoklipa "Brīvība" ainas uzņemtas zīmīgās vietās – Rīgas Brāļu kapos un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kā arī izmantoti kadri no 11. novembra lāpu gājieniem dažādās Latvijas pilsētās.

"Filmēšanas vietas nav izvēlētas nejauši. Rīgas Brāļu kapi ir izcils memoriālais ansamblis, kur pieminēt un godināt mūsu Brīvības cīnītājus. Savukārt, laikā, kad mums visiem tik ļoti pietrūkst kultūras dzīves klātienē, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju izvēlējāmies, jo muzejam šogad 4. maijā aprit pieci gadi kopš ēkas jaunatklāšanas pēc rekonstrukcijas. Lāpu gājienu kadros redzama liela mūsu tautas vienotība un kopība, kas parāda, ka mēs esam spēcīga tauta, kura spēj pārvarēt grūtības," uzsver Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents kapteinis Andis Karelis.

Zemessardzes orķestris dibināts 2011. gada 1. novembrī. Tā ir Zemessardzes atsevišķā vienība, kurā ietilpst pūtēju orķestris, bigbends, koris "Stars" un dažādi kameransambļi. Zemessardzes orķestra uzdevums un misija ir Zemessardzes un Nacionālo bruņoto spēku ceremoniju muzikālā noformēšana, Zemessardzes popularizēšana sabiedrībā, kā arī rūpēšanās par Latvijas tautas garīgo un kultūras labklājību, sniedzot klausītājiem mākslinieciski augstvērtīgus, radošiem izaicinājumiem bagātus un iedvesmojošus koncertus. Zemessardzes orķestra priekšnieks ir Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents kapteinis Andis Karelis.

Šī gada 23. augustā Zemessardzei aprit 30. gadadiena. Pārliecība par tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību radās 1991. gada barikāžu dienās. Šo gadu laikā Zemessardze ir izveidojusies par skaitliski lielāko Nacionālo bruņoto spēku struktūru un valsts aizsardzības pamatu. Zemessardze dod iespēju Latvijas Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību. Zemessardzes 30. gadadienas centrālais pasākums plānots 21. augustā Jelgavā ar visu Zemessardzes vienību un tehnikas vienību parādi, ja epidemioloģiskās drošības situācija to atļaus.