Apvienība 'Jāņa Ruņģa Klātbūtne' uzstāsies 'Punctum' festivālā

17. augustā kultūrvietā K. K. fon Stricka villa literatūras un kultūras žurnāla “Punctum” festivāla atklāšanas pasākumā uzstāsies apvienība “Jāņa Ruņģa Klātbūtne”.

Ģitārista Jāņa Ruņģa apvienība ar savu uzstāšanos papildinās “Punctum” festivāla dzejas lasījumu vakaru. Tajā dzeju lasīs Pavlina Marvina (Pavlina Marvin, Grieķija), Trīna Paja (Triin Paja, Igaunija), Olli Heikonens (Olli Heikkonen, Somija), kā arī Latvijas autori – Anna Auziņa un Sergejs Timofejevs. Piedalīsies arī atdzejotāji Guntars Godiņš, Lauris Veips, Valts Ernštreits un Arvis Viguls.

“Punctum” festivāla dzejas vakara mērķis ir sapulcināt dzejniekus, kuri gan ataino dzejnieka iekšējo pasauli, gan aktīvi eksperimentē ar valodu un dažādām dzejas formām. Attiecīgi apvienības “Jāņa Ruņģa Klātbūtne” uzstāšanās lieliski papildina pasākuma ideju, jo savā mūzikā piedāvā eksperimentēšanu ar mūzikas valodu un dažādām tās izpausmēm.

“Jāņa Ruņģa Klātbūtne” izpilda mākslinieciski svaigu oriģinālmūziku latviešu valodā. Apvienība radusies 2012. gadā, un tās pamatkodols, kā jau var nojaust pēc nosaukuma, ir daudzpusīgais ģitārists, kā arī citu mūzikas instrumentu pārvaldītājs un vokālists Jānis Ruņģis.

Šajā koncertā viņam ar basģitāru pievienosies Ainārs Majors, kurš ir stabila un nemainīga vērtība Latvijas mūzikas pasaulē, un bundzinieks Niks Moss Rodžerss (Nick Moss Rogers), kurš papildinās muzikālo klātbūtni ar gluži svaigu skatpunktu no Apvienotās Karalistes tālēm.

Koncertprogrammā būs iekļauta labāko dziesmu izlase no apvienības albumiem “Ārpus Prātus” un “Dzīvojumi”, kā arī pavisam jaunu singlu atskaņojumi no topošā, trešā studijas albuma. Atbilstoši dzejas pasākuma stilistikai, mūziķi piedāvās arī uz vietas tapušas muzikālās improvizācijas.

“Punctum” festivāla atklāšanas sākums pulksten 19.00. Ieeja pasākumā bez maksas, taču uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vai nu Covid-19 pārslimošanas, vai pret Covid-19 vakcinācijas faktu. Sertifikāts būs jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu.