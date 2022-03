Ar ārzemju mākslinieku uzstāšanos šovasar priecēs festivāls 'Rīgas Ritmi 2022'

22. starptautiskais improvizācijas, džeza un globālās mūzikas festivāls "Rīgas Ritmi" šogad norisināsies no 30. jūnija līdz 2. jūlijam. Rīgā uz brīvdabas skatuvēm uzstāsies gan džeza, gan globālās mūzikas mākslinieki no ārvalstīm un, protams, arī Latvijas – apvienība "Ayom" no Portugāles, amerikāņu dziedātājs Clark Beckham, itāliešu dziedātāja Valentina Fin, grupa "Very Cool People" kopā ar dziedātāju Paulu Saiju un citi mākslinieki.

Starptautiskā globālās mūzikas apvienība "Ayom" no Portugāles tiek dēvēta par muzikālo tālbraucēju brigādi, kura šķērso Atlantijas okeānu no Brazīlijas līdz Angolai un Kaboverdei, taču ar izteiktu Vidusjūras identitāti. Grupas nosaukums aizgūts no afrobrazīliešu mitoloģijas, kurā tā tiek dēvēts Mūzikas pavēlnieks, kurš iemācīja cilvēkiem spēlēt mūziku un dziedāt. Grupā "Ayom" muzicē vokāliste un perkusioniste Jabu Morales, akordeonists Alberto Becucci, ģitārists Ricardo Quinteria, basists Francesco Valente, kā arī perkusionisti Timoteo Grignani un Walter Martins.

Amerikāņu dziedātājs un dziesmu autors Clark Beckham ir 30 gadus vecs supertalants un kuru jau piecus gadus pārstāv leģendārā producenta Quincy Jones menedžmenta kompānija. Pateicoties savai plaša diapazona balsij un spēcīgajai skatuves harismai Bekhems 2015. gadā kļuva par vienu no populārā TV šova "American Idol" žūrijas un skatītāju favorītiem.

Itāliešu dziedātāja Valentina Fin ir Venēcijas džeza festivāla organizētā itāliešu jauno džeza mākslinieku konkursa "Tomorrow's Jazz Prize" laureāte, kura ir arī konkursa "Riga Jazz Stage 2022" dalībniece. Viņa kopā ar savu grupu piedāvā brīvi plūstošu mūsdienu džezu, kas uzrunā kā jauno, tā jau daudz pieredzējušo džeza auditoriju.

Jaunu programmu kopā ar dziedātāju Paulu Saiju festivālā "Rīgas Ritmi 2022" piedāvās latviešu džezfanka grupa "Very Cool People". Galvenais tās vilcējspēks ir ģitārists Elvijs Grafcovs, kuram piemīt spēja pulcēt ap sevi daudzus talantīgus mūziķus, ieskaitot lieliskus dziedātājus. Koncerts šā gada festivālā būs īpašs ar to, ka tajā tiks atskaņota pilnīgi jauna koncertprogramma ar jauno un talantīgo dziedātāju Paulu Saiju, kura uzstājusies arī kopā ar Maestro Raimondu Paulu.

"Laiki mainās, festivāls turpinās," saka tā mākslinieciskais direktors Māris Briežkalns. "Neskatoties uz dažādiem apgrūtinājumiem, Rīga gluži vienkārši nedrīkst palikt bez kvalitatīva improvizācijas, džeza un globālās mūzikas festivāla, kas jau iekarojis savu stabilu vietu pasaules mūzikas festivālu kartē. Arī šogad piedāvāsim rīdziniekiem un pilsētas viesiem kolorītu un dažādu programmu, kurā būs gan pieredzējuši mākslinieki, gan jauni talanti no dažādām pasaules valstīm."

Galvenie festivāla koncerti notiks Rīgas Doma dārzā. Pārējās festivāla lokācijas tiks izziņotas kopā ar tā pilno programmu. Drīzumā tiks uzsākta arī festivāla "Rīgas Ritmi 2022" biļešu tirdzniecība.