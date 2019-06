Ar Latvijas Radio bigbenda koncertu atklās jauno Rojas brīvdabas estrādi

Šī gada 29. jūnijā pulksten 19.00, notiks jaunuzceltās Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles svinīgā atklāšana "Sapņa piepildījums". Estrāde tiks atklāta ar Latvijas Radio Bigbenda (LRBB) svētku koncertu "No The Beatles līdz Ed Sheeren", portālu "Delfi" informē Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Madara Aizgrāve.

Šajā koncertā LRBB mūziķi izpaudīsies gan kā solisti, gan kā aranžētāji, piedāvājot savu skatījumu par populāro mūziku. Šī būs pirmā LRBB viesošanās Rojā.

Svētku vakars turpināsies ar atklāšanas zaļumballi kopā ar grupu "Melnraksts". Grupa dziedās populārākās latviešu dziesmas un melodijas.

Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle savu pirmo sezonu uzsāks 5. jūlijā ar muzikālā iestudējuma "Čikāgas piecīši – atgriešanās" pirmizrādi par leģendāro trimdas ansambli "Čikāgas piecīši". Īpašs mirklis būs izrādes fināls, kurā aktieriem uz skatuves pievienosies viena no ansambļa dalībniecēm Lorija Vuda-Cinkusa un Rojas popgrupa "Jāņabērni".

Šovasar jaunajā estrādē būs dzirdamas arī populārākās itāļu operu ārijas, latviešu mūziklu un rokoperu skaistākās dziesmas, uzstāsies grupa "Pērkons", viesosies Aija Andrejeva ar draugiem, humora devu varēs iegūt, apmeklējot izrādi "No saldenās pudeles", kā arī būs iespēja piedalīties lustīgā ziņģu un danču andelē kopā ar spraunajām "Atštaukām" no Kurzemes un enerģijas pilno postfolkloras grupu "Rikši" no Latgales. Estrādē notiks arī zaļumballes kopā ar grupām "Zvaigžņu lietus", "Roja" un "Miera vējos".

Šogad, 23. augustā, visā Latvijā atzīmēs "Baltijas Ceļam – 30". Par godu šim notikumam, Rojas brīvdabas estrādē, notiks pirmatskaņojums koncertstāstam "Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA". Plašāka informācija par Rojas brīvdabas estrādes pirmās sezonas kultūras pasākumiem meklējama Rojas estrādes Facebook lapā un www.roja.lv.

Rojas brīvdabas estrāde atrodas dažu metru attālumā no jūras un, lai pasākumu kvalitāti un skatītāju omulību netraucētu Latvijas mainīgi laikapstākļi, tā celta kā atklāta tipa būve ar jumtu visā tās garumā un sienām. Estrādes skatītāju ietilpība ir līdz 1000 sēdvietām un 1000 stāvvietām. Pašreiz Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles skatuve ir viena no lielākajām skatuvēm Latvijā.