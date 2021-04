Ar programmu tiešsaistē Latvijā svinēs UNESCO Starptautisko Džeza dienu

UNESCO starptautiskā džeza diena tiks svinēti ar piecu starptautiski atzītu mūziķu un izglītotāju interaktīvajām meistarklasēm digitālajā vidē, kā arī diviem virtuālajiem talantīgo pašmāju mūziķu koncertiem 30. aprīlī un 3. maijā, tāpēc šogad Starptautisko Džeza dienu Latvijā varēs baudīt no jebkuras vietas pasaulē.

Kā atgādina pasākuma rīkotāji pārstāve Aleksandra Line, UNESCO Starptautiskā Džeza diena Latvijā tiek svinēta jau astoto gadu, tādējādi pievienojoties kustībai, kas uzsver džeza žanra diplomātisko lomu visas zemeslodes iedzīvotāju apvienošanā.

Džeza dienas atzīmēšanas pamatmērķis valstī ir uzturēt starpkultūru sakarus, informēt un izglītot Latvijas džeza mūziķus, klausītājus un ikvienu, kuram interesē džeza mūzika un kultūra. Klātienes koncerti un džeza žanra neatņēmama sastāvdaļa, improvizācijas jam session pasākumi, epidemioloģiskās situācijas dēļ vēl nav iespējami, tāpēc svinības šogad tika pārplānotas digitāli. To ietvaros interesenti visā pasaulē varēs gan klausīties un baudīt Krista Saržanta debijas albuma prezentācijas koncertierakstu un apvienības "Dream Teller" koncertu, gan arī 3. maijā visas dienas garumā virtuāli piedalīties piecu ārzemju džeza mūziķu un izglītotāju meistarklasēs.

Visi Džeza dienas notikumi risināsies "International Jazz Day Latvia" "Facebook" lapā. Meistarklases notiks angļu valodā, un katras meistarklases beigās dalībnieki varēs uzdot vieslektoriem interesējošos jautājumus. Visi pasākumi šogad notiek bez maksas.

UNESCO Starptautiskās Džeza dienas Latvijā 2021 programma:

30. aprīlis

Pulksten 20 Koncertieraksts: Krists Saržants "Then and Now" ar kamerorķestri no Latvijas Nacionālās bibliotēkas

3. maijs

Pulksten 10 Komponista, pianista un aranžētāja Soren Moller (Dānija) meistarklase "Atrodi sevi: Kā piepildīt savus muzikālos sapņus"

Pulksten 12 Bundzinieka un izglītotāja Sasha Mashin (Krievija) meistarklase "Savas ritma izjūtas uzlabošana"

Pulksten 14 Ģitārista un pasniedzēja Diego Beirao (Brazīlija) meistarklase "Sambas kā žanra izpratne"

Pulksten 16 Grammy balvai nominētās vokālistes un komponistes Nicole Zuraitis (ASV) meistarklase "Dziesmu rakstīšanas kurss visiem līmeņiem"

Pulksten 18 Kontrabasista un populāra podkāsta autora Jason Heath (ASV) meistarklase "Stāsta spēks mūzikā: Lietas, ko esmu atklājis, intervējot 800 mūziķus"

Pulksten 21 "Dream Teller" (Edgars Cīrulis, Kristīne Liede, Jānis Rubiks) virtuālais koncerts M/Darbnīcā

Projektu īsteno apvienība "Wise Music Society", kas palīdz klausītājiem atrast jaunu mūziku, bet mūzikas grupām — iekarot jaunu mērķauditoriju. Apvienības mērķis ir veidot stipru un saliedētu mūzikas kopienu, kas apmainītos ar pieredzi, rīkotu un baudītu kopīgus pasākumus un veidotu mūziku saprotamu un pieejamu mūzikas mīļiem. Kopš 2013. gada "Wise Music Society" ir veiksmīgi īstenojusi vairākus mūzikas projektus, kā arī izveidojusi vienīgo digitālo žurnālu par Latvijas džezu JAZZin.lv latviešu un angļu valodā.

Pilna pasākuma programma ir pieejama www.jazzday.lv.