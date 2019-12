Ar Ziemassvētku programmu Rīgā viesosies Ņujorkas latviešu koris

2019. gada 30. decembrī pulksten 19.00 Rīgas Latviešu biedrības (RLB) Lielajā zālē ar koncertu "Ziemassvētki laika vējos" uzstāsies Ņujorkas latviešu koris, ar diriģenti Lauru Padegu-Zamuru.

Tāpat koncertā dziedās kamerkoris "Fortius" un diriģente Māra Marnauza, jauniešu koris "Balsis" un diriģents Ints Teterovskis, Latvijas Nacionālās operas un baleta kamerorķestris un diriģente Laura Padega Zamura, solisti Laura Jēkabsone, Krista Zamura, Laila Liepiņa-Southard u.c.

Programmā Mārtiņa Brauna, Lauras Jēkabsones, Andreja Jansona, Andra Sējāna veltījumi Ņujorkas latviešu korim.

Latvija Ņujorkas latviešu kori tuvāk iepazina 1989. gadā. Kopš tā laika, kora turpmākā rezultatīvā sadarbība veidojās daudzos kopīgajos projektos ar Latvijas profesionālajiem un amatieru kolektīviem, īpašu uzmanību pievēršot latviešu trimdas, Latvijā mazpazīstamu vai pat nepazīstamu, savulaik padomju periodā aizliegtu komponistu skaņdarbiem. Kopš 1990. gada koris ir aktīvs Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieks.

Nenovērtējama ir kora aktīvā darbība savā mītnes zemē ASV, arī Kanādā un citviet Eiropā. Koris savu ilggadējo māksliniecisko vadītāju un diriģentu – Andreja Jansona, tagad Lauras Padegas-Zamuras – vadībā izveidojies par respektējamāko latviešu kori ārvalstīs. Koris aktīvi piedalās latviešu Dziesmu svētku tradīciju kopšanā ASV, rīko vērienīgus un saturīgus valsts svētku koncertus, mērķtiecīgi strādā jaunu dziedātāju piesaistīšanā kordziedāšanas mākslai, aktīvi veicina Latvijas kordiriģentu meistarklases, diriģentu un koru līdzdalību ASV latviešu Dziesmu svētkos un diasporas kultūras dzīvē.

Viesi atzīst, ka gadskārtēji Adventes koncerti ir labi iesakņojusies kolektīva tradīcija – tos koris rīko jau turpat 30 gadus, un katrā koncertā tiek dziedāti īpaši pasūtināti latviešu, arī igauņu komponistu skaņdarbi. Tā dziedoņi īsteno savu misiju – popularizēt latviešu un citu Baltijas valstu komponistus un mūziku pasaulē. Kad sakrājies pietiekami daudz jaundarbu, koris dodas uz Latviju, lai kopā ar orķestri un saviem sadarbības partneriem – Latvijas koriem muzicētu kopīgā koncertā, pēc tam ierakstītu CD. Šo ieskaņojumu izdošanā aktīvi strādā Amerikas ierakstu kompānija "Albany Records". Par koru izpildītajām kantātēm un to ierakstiem atzinīgi izteikušies arī cittautu starptautiski atzīti mūzikas kritiķi. Žurnāls "Rolling Stones", piemēram, CD "Christmas Joy in Latvia" novērtējis kā vienu no 25 visu laiku labākajiem Ziemassvētku albumiem. Šī ir unikāla prakse ne tikai šī kora vēsturē, bet, atzīsim, arī pasaules mērogā.

Par savu sadarbību ar Ņujorkas latviešu kori savulaik rakstījis komponists Ingmārs Zemzaris: "Rakstīt Ziemassvētku mūziku ir vienlaikus gan ļoti pievilcīgs, gan nepateicīgs uzdevums. Milzum daudz jau ir sarakstīts mūzikas, kas piedzied un pieskandina pašus jaukākos svētkus gadā, bet gaužām maz ir tādas, kas cienīgi pasludina to notikumu, no kura mūsu civilizācija sāk skaitīt savu gadus. Šo sacerēt pa spēkam bijis tikai tādiem izredzētiem prieces vēstnešiem kā Johans Sebastians Bahs vai Francis Grūbers, un diez vai vēl kādam jelkad būs lemts viņu mazo pulku cienīgi kuplināt. Tomēr, kā kādā Baha dziesmā dzied, "arī ar klusinātām un vārgām balsīm tiek godināta Dieva majestāte." Un cik labi, ka mums tālab ir dots tāds tīrs un neizsmeļams muzikālās iedvesmas avots kā vecie luterāņu korāļi! Tie kopā ar tautas dziesmām gadu simtiem ir veidojuši mūsu tēvu tēvu skaisto mūzikas pasauli, un vēl šobaltdien mēs no šā avota varam atdzerties iepriecas, cerības un ticības stipruma."

Biļetes nopērkamas Rīgas Latviešu biedrībā un stundu pirms koncerta.