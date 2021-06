ASV izdotais albums 'The Voices of Change' ar latviešu mūziķu piedalīšanos tagad pieejams Latvijā

Latvijā ierakstītais un šī gada februārī ASV izdotais projekta "Women Warriors: The Voices of Change" CD albums tagad ir pieejams arī Latvijā. Ierakstā piedalījušies izcili Latvijas mūziķi un Rīgas Doma meiteņu koris "Tiara", diriģentes Airas Birziņas vadībā, portālu "Delfi" informē albuma izplatītāji Latvijā – kompānija "MicRec".

Deviņpadsmit lieliskas komponistu, tostarp arī Lolitas Ritmanis, Natālijas Boninas (Nathalie Bonin), Mirjamas Katleres (Miriam Cutler), Annes Katrīnas Dernas (Anne Kathrin Dern), Izoldes Fēras (Isolde Fair), Šaronas Farberes (Sharon Farber), Penkas Kounevas (Penka Kouneva), Stāras Parodi (Starr Parodi) partitūras tika ierakstītas Latvijas Radio 1. studijā Rīgā 2020. gada martā. Rīgas studijas orķestra ar diriģentu Edgaru Saksonu priekšgalā sastāvā bija 75 mūziķi no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķetstra, Latvijas Nacionālā baleta un operas orķestra, Liepājas Simfoniskā orķestra, "Sinfonietta Riga", Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un "Perpetuum Ritmico". Studijas vadītājs bija Māris Briežkalns.

Rīgas ierakstu komandu veidoja Marks Matsons (Mark Mattson), Varis Kurmiņš, Augusfīns Delle, Māris Lācis, Ivo Tauriņš un Pāvels Mališkins. Projekta mākslinieciskā vadītāja – Eimija Andersone (Amy Andersson), producenti – Marks Matsons (Mark Mattson) un Lolita Ritmanis.

Jau ziņots, ka Rīgas Doma meiteņu koris "Tiara" ar galveno diriģenti Airu Birziņu piedalījās Lolitas Ritmanis dziesmā "We Rise" ar Eimijas Andersones (Amy Andersson) vārdiem.

Projekta galvenais notikums bija Eimijas Andersones (Amy Andersson) iespēja tikties ar Rīgas Doma meiteņu kori "Tiara" un Airu Birziņu. "Biju saviļņota beidzot klātienē satikt Airu un talantīgās jaunietes. Man bija liels gods strādāt ar brīnišķīgajiem mūziķiem, kori un ierakstu komandu Rīgā. Cik iedvesmojoša un skaista pilsēta! Mani pārsteidza mākslinieciskā talanta un kultūras pārpilnība Rīgā! Es nekad neaizmirsīšu Rīgā pavadīto laiku," sacīja diriģente Eimija Andersone.

"Women Warriors: The Voices of Change" ("Varones: Pārmaiņu balsis") skaņdarbi ir izmantoti ir iedvesmojošā dokumentālā filmā, kurā tiek godināta globālo aktīvistu, kuras cīnās par sociālo taisnīgumu, cilvēktiesībām un pilsoniskajām tiesībām, vides jautājumiem, minoritāšu tiesībām, dzimumu līdztiesību un katras meitenes tiesībām uz izglītību, spēks un varonība. Šī oriģinālā dokumentālā filma izceļ vairāk nekā sešdesmit piecu sieviešu aktīvistu dzīvi, ļaujot sievietēm un meitenēm saskatīt viņu kolektīvo ieguldījumu spēku un dziļumu, kas apliecina to sieviešu dzīvi, kuras ņēma taisnīguma jautājumus savās rokās un mainīja vēstures gaitu.

Dokumentālā filma turpina gūt starptautisku atzinību. Tā plūkusi laurus šādos konkursos un filmu festivālos: "Shorty Social Good Awards 2020 GOLD" kategorijā "Labākā tiešraide", "The Chicago Indie Film Awards" balva labākajam komponistam un labākā dokumentālā filma "LA Independent Women Film Awards 2021". Oficiālās atlases ietver: "The Impact DOCS Awards", "The IndieFEST Film Awards", "Montreal Independent Film Festival", tā ir arī fināliste "The Austin International Arts Festival", "Toronto Independent Film Festival of Cift", "4th Dimension Independent Film Festival" un "Sweden Film Awards".