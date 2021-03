Atskats vēsturē – visvairāk spēlētās dziesmas Latvijas radiostacijās

Otrdien, 16. martā, jau 25. reizi tiks pasniegtas Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas – "Zelta mikrofoni". Viena no nozīmīgākajām kategorijām, kurā balva tiek piešķirta, ir "Radio hits" – dziesma, kas iepriekšējā gadā visvairāk tikusi spēlēta Latvijas populārākajās radiostacijās.

Šo balvu tradicionāli piešķir Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA). Un kā uzsver balvas piešķīrēji - var uzskatīt, ka klausītāju un mūzikas cienītāju vidū tieši šī dziesma objektīvi ir bijusi vispopulārākā.

"Radiostacijas, izvēloties savu repertuāru, vienmēr balstās uz klausītāju vēlmēm, tāpēc "Radio hits" ir ļoti objektīvi izvērtējama nominācija, kas balstīta tikai un vienīgi uz dziesmu atskaņojumu un tādējādi tā netiek vērtēta subjektīvās kategorijās," uzsver LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, norādot, ka tieši tādēļ arī pašu mūziķu vidū saņemtā balva "Radio hits" nereti tiek dēvēta par visprestižāko.

Atgādinām, ka šogad, balstoties uz radiostaciju datiem, balvai "Radio hits" LaIPA ir izvirzījusi piecus skaņdarbus (alfabētiskā secībā):

"Dejo vientulību" – Intars Busulis, "Abonementa orķestris" un "GG Choir";

"Haosā" – "Astro'n'out" un "Sudden Lights";

"Ilgoties man nesanāk" – Dons;

"Laime šī" – Aija Andrejeva, Agnese Rakovska un Kristīne Pāže;

"Vasara bez internetiem" – "Carnival Youth".

Pirmo reizi "Radio hits" balva tika pasniegta 1997. gadā – otrajā Mūzikas ierakstu gada balvas pasākumā. Un toreiz spēlētākā radio hita balva tika pasniegta grupai "Prāta vētra" par dziesmu "Tavas mājas manā azotē". Arī turpmākajos gados radiostaciju repertuārā visbagātīgāk skanējušas tieši "Prāta vētras" dziesmas – kopā grupa šo apbalvojumu saņēmusi astoņas reizes. Tikai nedaudz atpaliek dziedātājs Dons, kurš kategorijā "Radio hits" triumfējis sešas reizes. Divas reizes šo balvu saņēmis Lauris Reiniks, tāpat gada radio hita "Zelta mikrofons" ceļojis pie grupām "Tumsa", "Putnu balle", "Instrumenti" un citām. Piedāvājam iepazīties ar radiostacijās visvairāk spēlēto dziesmu sarakstu kopš 1997. gada.

1997. gads – "Prāta Vētra", "Tavas mājas manā azotē"

1998. gads – "Prāta Vētra", "Puse no sirds";

1999. gads – "Prāta Vētra", "Brīvdienas nav manas laimīgās dienas";

2000. gads – "Prāta Vētra", "My star / Īssavienojums";

2001. gads – "Prāta Vētra", "Maybe";

2002. gads – Lauris Reiniks, "Sirds sadeg neparasti";

2003. gads – "Prāta Vētra", "Colder";

2004. gads – "Prāta Vētra" un "Bi2", "Skoļzkije uļici";

2005. gads – "Putnu balle", "Spārni un vējš";

2006. gads – "Tumsa", "Un pirms mēs aizmigām";

2007. gads – Andris Ērglis un "Cacao", "Ripoja akmens";

2008. gads – "Linga", "Gan";

2009. gads – "Otra puse", "Nakts vai rīts";

2010. gads – Kaža, "Tici vai nē";

2011. gads – Lauris Reiniks, "Es skrienu";

2012. gads – Dons, "Signāls";

2013. gads – Dons, "Signāls";

2014. gads – Dons, "Pāriet bailes";

2015. gads – Dons, "Dieviņš";

2017. gads – "Prāta Vētra" un "Musiqq", "Debesis iekrita tevī";

2018. gads – Dons, "Pa ceļam";

2019. gads – Dons un Ozols, "Salauzta sirds";

2020. gads – "Instrumenti", "Visā visumā Visums ir viss".

Lai noteiktu nominantus, LaIPA apkopojusi datus par dziesmu atskaņojumu Latvijas radiostacijās 2020. gadā. Vērtējot radio hitu, vērā ņemtas 10 klausītākās Latvijas radiostacijas: Radio Skonto, Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Rietumu radio, Radio Star FM, Radio SWH, Radio TEV, Latvijas Radio 5 – Pieci.lv, Kurzemes Radio un Latgales Radio.

Uz "Radio hits" balvu šogad pretendē tie ieraksti, kas ierakstīti, reģistrēti un atskaņoti laika posmā no 2019. gada 2. decembra līdz 2020. gada 1. decembrim, un šajā laika posmā skanējuši vismaz trīs radiostacijās. Visvairāk reizes atskaņotās dziesmas pēc to skanēšanas biežuma tiek reizinātas ar radiostaciju reitingiem.

Biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) ir starptautiski atzīta kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kur apvienojušies pašmāju un ārvalstu mūzikas ierakstu izpildītāji un producenti, lai iestātos par savām tiesībām un saņemtu taisnīgu atlīdzību no mūzikas ierakstu izmantotājiem. Saskaņā ar Autortiesību likumu LaIPA veic atlīdzības iekasēšanu par muzikālo darbu ierakstu jeb fonogrammu izmantošanu, kā arī nodrošina iekasētās atlīdzības izmaksas izpildītājiem un fonogrammu producentiem.