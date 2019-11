Kā viens no kvalitatīvākajiem pašmāju albumiem "Austras balvai 2019" nominēts grupas "Juuk" debijas albums "Indulgenču tirgotāji". Gaidot balvas pasniegšanas ceremoniju, kas 15. novembrī notiks mūzikas namā "Daile", piedāvājam Latvijas Radio 5 – Pieci.lv veidoto interviju ar diviem grupas "Juuk" dalībniekiem – Edgaru Šubrovski un Oskaru Jansonu.

"Pateicoties draudzībai ar Martu Martinsoni, kopā nolēmām taisīt kantrī mūziklu. Tāpēc sāku pievērst uzmanību, kas vispār notiek scēnā. Savukārt "Radio Naba" dzirdēju Oskara, kurš darbojās šajā virzienā, mūziku, tad piesekoju viņam. Kad viņš izlika paziņojumu, ka esot viens un vientuļš savā mājas studijā un gribētu ar kādu kopā uzspēlēt dzīvajā. Tā es atsaucos. Mēs iepazināmies un sākām spēlēt," stāsta viens no grupas dalībniekiem Edgars Šubrovskis.

Tāds bijis grupas sākums – divatā, vēlāk pievienojušies arī pārējie grupas dalībnieki. Debijas albums "Indulgenču tirgotāji", kas saņēmis "Austras balvas" nomināciju, iznāca šā gada jūlijā. Albumā līdzās oriģināldziesmām atrodamas arī trīs "Juuk" versijas par citu autoru dziesmām. Viena no tām – Haralda Sīmaņa.

"Viņš kaut kādā ziņā ietekmējis mūs abus divus," saka Oskars Jansons. "Man patīk viņa mūzika, un Sīmanis ir viens no tādiem labiem piemēriem, kad šo apgrūtināto folkmūzikas žanru padarījis par savu, sev īpatnējā veidā. Tas ir kaut kas, uz ko arī mēs pretendējam."

"Šī dziesma "Labu pamācību balāde pazudušiem ļaudīm" ir no Sīmaņa albuma "Es strauta malā slāpēs eju bojā". Es to klausījos kasetē maģītī, apmēram 14 gadu vecumā. No tā laika tas ir līdzi nācis, ik pa brīdim ieklausoties kā un ko viņš spēlē, kā viņš raksta. Visa rezultātā viņš ir gan mūsu platē iekšā, gan uz vāka. Otrs uz plates redzamais vīrs ir Ingus Baušķenieks, kurš ir albumu ierakstījis un producējis. Lai ir bija strīdi, Ingus ir brīnišķīgs," intervijā raidījumam "Naktslokāls" stāsta Edgars Šubrovskis.

Savukārt albuma nosaukums – "Indulgenču tirgotāji" – arī ir atsauce uz dziesmu "Labu pamācību balāde pazudušiem ļaudīm". Tie ir pirmie vārdi šajā dziesmā," atklāj Oskars Jansons.

"Tas ir arī spēcīgs jēdziens," piebilst Edgars Šubrovskis.

2019. gada "Austras balvai" nominēti arī albumi: "Nikto" – "Nikto", "Instrumenti" – "Cilvēks", "Tribes of the City" – "Rust and Gold", "Jāņa Ruņģa klātbūtne" – "Ārpus prātus", "Astro'n'out" – "Multivitamīnu multipaka"; Kashuks – "Lost Echo", "Lupa" – "Sequences and Consequences", Ozols – "Neona pilsēta", Viņa – "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad "Austras balvas" ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).