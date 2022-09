Baltijas jūras koru konkursā par galveno godalgu sacentīsies kori no piecām valstīm

No 23. līdz 25. septembrim Jūrmalā notiks piektais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss, kurā uzstāsies kori no piecām Baltijas jūras valstīm - Zviedrijas, Somijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas.

Kā "Delfi" informē konkursa rīkotāju pārstāve Inga Vasiļjeva, par Grand Prix ieguvēja titulu sacentīsies jauktais koris "Hägersten A Cappella" (Zviedrija), sieviešu koris "Musmari" (Igaunija), Turku Konservatorijas kamerkoris (Somija), Poznaņas Tehnoloģiju universitātes koris "Volantes Soni" (Polija), kā arī divi pašmāju kolektīvi - jauktais koris "Ventspils" un Emīla Dārziņa jauktais koris. Sestdienas īpašie viesi konkursa starplaikos būs Ropažu novada jauktais koris "Pa Saulei" un Mārupes novada jauktais koris "Maska", savukārt svētdien Noslēguma koncertā uzstāsies vokālā grupa "Latvian Voices". Pasākums tiks translēts tiešraidē kanālā "TV24" un "Facebook Live".

"Mūsu mērķi, rīkojot konkursu, ik reizi ir nemainīgi - jātiecas uz visaugstāko kvalitāti un standartiem gan no organizatoriskās puses, gan no mākslinieciskās puses, jo ambīcija ir nemainīga - Baltijas jūras koru konkursam ir jāiekļūst prestižajā Eiropas ''Grand Prix'' ciklā. Un tikai no mūsu veikuma ir atkarīgs rezultāts, kuru Latvija jau sen ir pelnījusi. Arī šogad piedalīsies izcili kori, tos vērtēs patiesi prominenta profesionāļu žūrija un uzņems viena no labākajām Latvijas koncertzālēm," stāsta konkursa mākslinieciskais direktors Jānis Ozols

Koru sniegumu vērtēs profesionāla starptautiska žūrija ar poļu diriģentu, vairāku kormūzikas festivālu māksliniecisko direktoru un diriģēšanas profesoru Eugeņiušu Kusu (Eugeniusz Kus) priekšgalā. Pārējie žūrijas locekļi būs Kijivas akadēmiskās Operas un baleta teātra kora vadītāja Anžela Maslenņikova (Анжела Масленнікова) no Ukrainas; diriģents, pasniedzējs un vairāku Igauņu Dziesmu svētku mākslinieciskais direktors Hirvo Surva (Hirvo Surva) no Igaunijas; kordiriģents, dziedātājs un vokālo ansambļu dalībnieks Egidijus Kavecks (Egidijus Kaveckas) no Lietuvas, kā arī 2019. gada konkursa obligātā skaņdarba autors un starptautiski pazīstamais latviešu komponists un mūziķis Uģis Prauliņš.

Obligātā skaņdarba "Amor vincit omnia" ("Mīlestība uzvar visu") autore ir latviešu komponiste Selga Mence. "Dziesma vēl nav sākusi elpot, tā piedzims tikai konkursa laikā. Pierasts, ka komponists uzraksta skaņdarbu, uzreiz seko tā iestudēšanas laiks ar iespēju pielabot, mainīt partitūru un notiek pirmatskaņojums. Šoreiz process ir savādāks, jo pirmatskaņojums bija jāgaida divus gadus un pati to dzirdēšu tikai konkursa laikā. Komponista uzdevums ir sarežģīts - uzrakstīt vienu dziesmu trīs koru sastāviem, katram no tiem ļaujot parādīt savas spējas gan liriska dziedājuma, gan tehniskās virtuozitātes jomās. Obligāto skaņdarbu rakstīju ar lielu prieku, jo sekoju līdzi konkursa norisei iepriekšējos gados. Latvija ir pelnījusi būt koru konkursu elitē, un šis konkurss ir izcila iespēja mums tur būt!", akcentē komponiste.

Trīs augstāko vērtējumu ieguvušie kori iegūs naudas balvas: Grand Prix jeb pirmās vietas ieguvējs saņems Jūrmalas pilsētas kausu un Latvijas Valsts Meži Lielo balvu - 3500 eiro; otrās vietas ieguvējs – 2000 eiro, bet trešās vietas ieguvējs – 1000 eiro. Papildus tiks pasniegta Labākā diriģenta balva (500 eiro), Labākā obligātā skaņdarba interpreta balva (250 eiro), kā arī Skatītāju simpātijas balva, kuru noteiks skatītāju balsojums klātienē un internetā. Paredzētas arī balvas par labāko unisona skaņdarba interpretāciju, kā arī skatuviski atraktīvāko priekšnesumu.

Konkursa Grand Prix balvas statueti piekto gadu veidojusi māksliniece un kordziedātāja Ginta Grūbe. "Šī konkursa īpašā iezīme ir arī oriģinālā, konkrētam gadam veidotā statuete. Ik gadu tā tiek veidota no cita materiāla, iedvesmojoties no konkursa zīmes, un faktiski nu jau varētu veidot šo balvu galeriju. Grand Prix statuete šogad ir veidota no tērauda un tajā redzamās vītnes simbolizē piecus gadus, kuru laikā Jūrmalā dimd šis augstās raudzes starptautisks pasākums," par 2022. gada uzvarētāju statueti stāsta Grūbe.

Konkursa programma:

23. septembrī pulksten 20 Atklāšanas koncerts Dubultu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā;

24. septembrī pulksten 11 Obligātās programmas konkursa pusfināls Dzintaru koncertzālē;

24. septembrī pulksten 17 Brīvās izvēles programmas konkursa pusfināls Dzintaru koncertzālē;

25. septembrī pulksten 11 Grand Prix fināls, Noslēguma koncerts un konkursa uzvarētāju apbalvošana Dzintaru koncertzālē.

Ieeja visos pasākumos – bez maksas. Uz Noslēguma koncertu vietu skaits ierobežots, tāpēc pirms pasākuma savlaicīgi jāizņem bezmaksas ieejas kartes Dzintaru koncertzāles kasē.