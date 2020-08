Bon Iver koncertu pārceļ uz nākamo vasaru

Mūziķa Džastina Vernona solo projekta Bon Iver ilgi gaidītais koncerts, kas šogad 2. novembrī bija paredzēts "Arēnā Rīga", saistībā ar Covid-19 pandēmijas ieviestajiem pulcēšanās ierobežojumiem tiek pārcelts uz nākamā gada vasaru - 2021. gada 18. augustu.

Kā informēja rīkotāji no "Positivus Music", mainīta arī koncerta norises vieta – uzstāšanās notiks Mežaparka Zaļajā teātrī. Iegādātās biļetes būs derīgas uz jaunā koncerta datumu, kā arī tās ir iespējams iegādāties "Biļešu servisa" tīklā.

2007. gadā Bon Iver debijas albums "For Emma, Forever Ago" kļuva par jaunu indī žanra stūrakmeni, iegūstot plašu pasaules mūzikas kritiķu un klausītāju atzinību. Leģendām apvīta ir tieši šī albuma tapšana un tas padarīja Džastinu Vernonu par vienu no savas paaudzes ievērojamākajiem dziesminiekiem.

Prestižais britu mūzikas medijs "NME" par Bon Iver koncertiem rakstījis, ka ir tikai daži mākslinieki, kuri spēj izraisīt tik daudz elpu aizraujošu emociju kā Bon Iver dzīvajos priekšnesumos. Gadu gaitā mūzika, ko producē Vernons, ir mainījusies no akustiskiem līdz elektroniskiem skaņdarbiem, bet dzīvā priekšnesuma pilnība, ko sniedz Bon Iver, palikusi nemainīga. Viens no lielākajiem mūzikas apskatniekiem "Stereogum" Bon Iver koncertus raksturo kā unikālu pieredzi. "Vernons ir spējis pierādīt, ka viņš ir lielisks neatkarīgi no tā, ko viņš dara. Ar satriecošu apgaismojumu, skatuves efektiem un grupas palīdzību viņš izstrādā eklektisku un neaizmirstamu dzīvo priekšnesumu," raksta koncerta rīkotāji.

2019. gada augustā Bon Iver izdeva ilgi gaidīto ceturto studijas albumu "i,i". Albuma dziesmas nonāca plašā globālo radio staciju apritē. "i,i" īpaši izceļ Vernona radošo noskaņu, ko mākslinieks veiksmīgi pārvērtis albuma 13 skaņdarbos ar teju 50 mūziķu iesaisti. "i,i" burvīgi noslēdz Bon Iver līdzšinējo albumu ciklu – no ziemā veidotā "For Emma, Forever Ago", pavasarīgi rotaļīgajam "Bon Iver" un vasarīgi pacilātajam "22, A Million", Dž. Vernona pēdējais ieraksts ir kā īsts ziemeļu puslodes rudens nesējs - mākslinieka līdz šim aptverošākais, priekpilnākais un dāsnākais albums.

Biļetes uz Bon Iver koncertu Mežaparka Zaļajā teātrī 2021. gada 18. augustā pieejamas "Biļešu servisa" kasēs.