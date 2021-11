Botāniskajā dārzā būs koncerts augiem un cilvēkiem

Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā, Salaspilī, 12. decembrī pulksten 20 notiks komponista Jēkaba Jančevska kamermūzikas koncerts "BO-TĀ-NI-KA". Klātienē koncertu baudīs zaļie augi, bet cilvēkiem šim koncerts būs pieejams tiešsaistē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē organizatori no biedrības "Kultūras perons", koncertā piedalīsies Latvijā un pasaulē atzinību guvuši mūziķi ‒ Agnese Egliņa, Katrīna Paula Felsberga, Guntis Kuzma, Ernests Mediņš, Konstantīns Paturskis, Egija Sproģe, Pēteris Trasuns, Egils Upatnieks, Dace Zālīte-Zilberte, kā arī komponists. Diriģents Jurģis Cābulis. Koncertā skanēs dzejas lasījumi Martas Lovisas Jančevskas izpildījumā.

Biedrība "Kultūras perons" ir sagatavojusi klasiskās mūzikas cienītājiem neierastu piedāvājumu ‒ baudīt tiešsaistē dabas rosinātu izjūtu un noskaņu piepildītu komponista Jēkaba Jančevska kamermūziku, apmeklēt Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī un atvest mājās kolekcijas telpaugu, kam laimējies būt klāt koncerta dzīvajā izpildījumā.

Tirdzniecībā ir 100 biļetes, un to īpašniekiem 12. decembrī būs privilēģija klausīties koncerta "BO-TĀ-NI-KA" pirmizrādi tiešsaistē un pēc tam iegūt īpašumā kādu no oranžērijas augiem. Biļešu un pieejamo augu skaits ir cieši saistīti. Koncerta biļetes īpašnieks pēc 13. decembra līdz pat 15. janvārim varēs doties uz Nacionālo botānisko dārzu un izvēlēties paša izraudzītu eksemplāru no tobrīd pieejamā telpaugu klāsta, kas 12. decembra vakarā veidoja koncerta "publiku".

Uzrādot koncerta biļeti, tās īpašnieks tiks apbalvots arī ar Nacionālā botāniskā dārza bezmaksas apmeklējumu, kas jāizmanto līdz 2022. gada 15. janvārim. Savukārt koncerta ieraksts no 13. līdz 31. decembrim būs pieejams tiešsaistē visiem interesentiem bez maksas.

Biļetes uz koncerta pirmizrādi pieejamas "Bezrindas.lv". Biļešu īpašniekiem pēc auga jādodas uz Nacionālā botāniskā dārza ieejas ēku ‒ Tūrisma informācijas centru Salaspilī, Miera ielā 1 (pretī dzelzceļa stacijai). Ierašanos vēlams pieteikt pa tālruni: +371 22 019 340.

Komponists Jēkabs Jančevskis komentē šo neparasto notikumu: "Neizsakāms prieks, ka šajā mainīgajā laikā man būs iespēja nepilnu trīs mēnešu periodā piedzīvot jau otro autorkoncertu. Pretēji kora un orķestra mūzikai, kurai manā daiļradē ir absolūti dominējošā loma, kamermūzikas opusi allaž palikuši kaut kur otrajā plānā. Taču tādi ir! Un man pašam par pārsteigumu ‒ ne mazums. Šī mūzika aptver aptuveni desmit gadu ilgu periodu ‒ no pirmajiem studiju gadiem akadēmijā un tajā laikā tapušajām solo dziesmām līdz pat pavisam svaigai, tikko pirmatskaņotai mūzikai. Savos darbos nereti esmu jutis aicinājumu runāt par kokiem, kas, manuprāt, ir tikpat dzīvi, cik mēs. Tie elpo, jūt, kustas. Tie palīdz mums atgūt spēkus, kad tie izsīkuši. Un cik likumsakarīgi ‒ koncerts notiks vairāku simtu koku auditorijā! Ne tikai koku, arī krūmu, acāliju, lakstaugu, kaktusu un citas dzīvās radības lokā. Tikai mūzika un daba! Vinsents van Gogs reiz teicis: ja cilvēks patiesi mīl dabu, tad viņš spēj saskatīt skaistumu it visā. Ar šiem ceļavārdiem es piedāvāju savas kamermūzikas koncertu "BO-TĀ-NI-KA".

Pasākuma idejas autori un producenti ir biedrība "Kultūras perons": "Koncerta norises vieta izvēlēta simboliski ‒ Nacionālā botāniskā dārza oranžērija ir eksotisku augu mājvieta. Ar koncerta ideju un norisi mēs akcentēsim augu unikālās spējas, izcelsim paralēles ar šā brīža situāciju pasaulē, kad "mājsēde" ir kļuvusi par izdzīvošanas jautājumu. Mudināsim padomāt par līdzībām, kādas šobrīd ir vērojamas cilvēku un augu dzīvesveidā ‒ mājsēde vs. vietsēde, un savā veidā romantizēsim šīs attiecības. Mūs iedvesmo radīt notikumus, kas uz ierastām lietām ļauj palūkoties no cita skatpunkta. Jau divi gadi rit neierasti, dažādu ierobežojumu žņaugos. Mēs atsaucāmies Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursam "Kultūrelpa" un tā uzstādījumam radīt notikumu, kas īstenojams jebkuru ierobežojumu apstākļos līdz 2021. gada izskaņai. Atradām veidu, kā turpināt iedvesmot cilvēkus, tradicionālā koncerta formāta vietā piedāvājot piedzīvojumu. Katrā laikā ir savi unikālie cilvēki, savi īpašie domu un notikumu strāvojumi. Skaisti ir tos atklāt un iepazīt!"

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, apmeklēt Nacionālo botānisko dārzu un saņemt augu iespējams, uzrādot Covid-19 sertifikātu, kas apliecina izslimošanas vai vakcinācijas faktu, un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Ja biļetes īpašniekam nav derīga sertifikāta, augu var izņemt cita persona, uzrādot koncerta biļeti.