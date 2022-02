'BRIT Awards' ceremonijā triumfē dziedātāja Adele

Londonā 8. februāra vakarā notikusi ikgadējā "BRIT Awards" ceremonija, kas šogad norisinājās klātienē, publikas piepildītā "O2" arēnā. Šogad ceremonijā triumfēja dziedātāja Adele, tiekot pie trīs godalgām galvenajās kategorijās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Adele tika godināta kā gada labākā māksliniece. Jāpiebilst, ka šogad "BRIT Awards" organizatori bija atteikušies no dzimumu dalījuma nominācijās, tāpēc Adele šajā kategorijā konkurēja ar Edu Šīranu, jauno reperi Little Simz, uzlēcošo rokmūzikas zvaigzni Semu Fenderu, kā arī reperi Dave.

Adele kāpa uz skatuves, lai saņemtu balvu par gada labāko dziesmu - "Easy On Me", bet viņas jaunākais studijas ieraksts "30" tika kronēts kā gada labākais britu mūzikas albums.

Kategorijā "Labākā britu grupa" uzvaras laurus plūca "Wolf Alice", savukārt "Labākās starptautiskās grupas" kategorijā pie balvas tika "Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson". Šajā kategorijā uz balvu pretendēja arī popmūzika klasiķi no grupas "ABBA", kuri pērn paziņoja par apvienošanos un izdeva jaunu albumu.

Kā norāda britu mūzikas medijs "New Musical Express" (NME), šogad ir bijis lielākais nominēto sieviešu skaits pēdējā desmitgadē. Kopumā 13 kategorijās bija nominētas 18 sievietes vai grupas, kurās muzicē tikai sievietes. Tas ir nedaudz mazāk kā 2010. gadā, kad uz balvām pretendēja 22 sievietes.

Ceremonijas laikā ar priekšnesumiem uz skatuves kāpa gan vakara nominanti un uzvarētāji, gan arī citi viesi. Pēc ilgāka pārtraukuma uz "BRIT Awards" skatuves uzstājās kādreizējais "Oasis" līderis Laiems Galahers, par pārsteiguma duetu parūpējās Eds Šīrans un Bring Me the Horizont, bet ceremonijas noslēgumā publiku iepriecināja reperis Dave, kurš tika pie balvas kategorijā "Labakais hip-hop/grime/rap mākslinieks/māksliniece".

Britu ierakstu industrijas balva tiek pasniegta jau kopš 1977. gada.

Šī gada ceremonijas ierakstu bez maksas var noskatīties šeit.

"BRIT Awards 2022" nominanti un uzvarētāji

Gada mākslinieks/māksliniece:"

Adele;

Dave;

Ed Sheeran;

Little Simz;

Sam Fender.

Labākā grupa:

"Wolf Alice"

"Coldplay";

"D-Block Europe";

"Little Mix";

"London Gramma".



"BRITs" uzlecošā zvaigzne:



Holly Humberstone;

Bree Runway;

Lola Young.

Gada dziesma

Adele – "Easy On Me";

A1 & J1 – "Latest Trends";

Anne-Marie/KSI/Digital Farm Animals – "Don't Play";

Becky Hill and David Guetta – "Remember";

Central Cee – "Obsessed With You";

Dave – "Clash (featuring Stormzy)";

Ed Sheeran – "Bad Habits";

Elton John and Dua Lipa – "Cold Heart";

Glass Animals – "Heat Waves";

Joel Corry/Raye/David Guetta – "Bed";

KSI – "Holiday";

Nathan Evans/220Kid/Billen Ted – "Wellerman";

Riton x Nightcrawlers – "Friday (featuring Mufasa and Hypeman)";

Tion Wayne and Russ Millions – "Body"

Tom Grennan – "Little Bit of Love"

Labākais jaunais mākslinieks/māksliniece:

Little Simz

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Self Esteem

Gada albums:

Adele – "30";

Dave – "We're All Alone In This Together";

Ed Sheeran – "=";

Little Simz – "Sometimes I Might Be Introvert";

Sam Fender – "Seventeen Going Under".

Gada labākie roka/alternative mūziķi:

Sam Fender;

"Coldplay";

"Glass Animals";

"Tom Grennan";

"Wolf Alice".

Labakais hip-hop/grime/rap mākslinieks/māksliniece:

Dave;

AJ Tracey;

Central Cee;

Ghetts;

Little Simz.

Labākais deju mūzikas mākslinieks/māksliniece:

Becky Hill

Calvin Harros

Fred again...

Joel Corry

Raye

Labākais popmūzikas/ R&B mākslinieks/māksliniece:

Dua Lipa;

Adele;

Ed Sheeran;

Griff;

Joy Crookes.

Labākais starptautiskais mākslinieks/māksliniece:

Billie Eilish

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Labākā starptautiskā grupa:

"Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson";

"ABBA";

"BTS";

"Måneskin";

"Paak";

"The War On Drugs".

Labākā starptautiskā dziesma:

Olivia Rodrigo – "Good 4 U";

ATB/Topic/A75 – "Your Love";

Billie Eilish – "Happier Than Ever";

Ckay – "Love Nwantiti (Ah Ah Ah)";

Doja Cat – "Kiss Me More (featuring Sza)"

Galantis/Guetta/Little Mix – "Heartbreak Anthem";

Jonasu – "Black Magic";

Kid Laroi and Justin Bieber – "Stay";

Lil Nas X – "Montero (Call Me By Your Name)";

Lil Tjay & 6lack – "Calling My Phone";

Måneskin – "I Wanna Be You Slave";

Polo G – 'Rapstar'

Tiësto – 'The Business'

The Weeknd – 'Save Your Tears'