'Depeche Mode' izziņo jaunu albumu un turneju; gaidāms koncerts Tallinā

Grupas "Depeche Mode" dalībnieki 4. oktobrī īpašā pasākumā Berlīnē izziņojuši, ka 2023. gadā pie klausītājiem nonāks jauns albums un grupa dosies pasaules koncertturnejā "Memento Mori".

Ar vienīgo koncertu Baltijā "Depeche Mode" nākamā gada 6. augustā uzstāsies Igaunijā - Tallinas Dziesmu svētku estrādē.

Mainot ierastās tradīcijas, Deivs Gahans un Martins Gors izziņojuši, ka jaunā koncertturneja "Memento Mori" aizsāksies ar īpašiem Ziemeļamerikas arēnas koncertiem nākamā gada pavasarī, 23. martā, un pēc tam – maijā - grupa dosies uz Eiropu vasaras stadionu turnejā, kuras laikā uzstāsies arī Tallinā.

Par albumu un turneju "Memento Mori" Martins Gors komentē: "Mēs sākām strādāt pie šī projekta pandēmijas sākumā un tā tēma ir iedvesmota no tā. Pēc Endija Flečera aiziešanas no dzīves mēs nolēmām turpināt, jo esam pārliecināti, ka tas ir tas, ko viņš būtu vēlējies, un tas patiešām ir piešķīris projektam īpašu nozīmi." Gahans piebilda: "Flečeram šis jaunais albums būtu paticis. Mēs ļoti ceram, ka pavisam drīz varēsim ar to dalīties, un nevaram vien sagaidīt, kad varēsim to prezentēt dzīvē nākamajā gadā."

"Memento Mori" koncertturneja būs Depeche Mode 19. koncertturneja un pirmā pēdējo piecu gadu laikā. Grupas iepriekšējā turneja "Global Spirit Tour" (2017.–2018. gadā) bija līdz šim ilgākā un viena no ienesīgākajām turnejām. Grupa tās laikā nospēlēja 130 koncertus Eiropā un Ziemeļamerikā kopā pulcējot vairāk nekā trīs miljonus fanu.

"Memento Mori" ir "Depeche Mode" 15. studijas albums un turpinājums 2017. gada kritiķu atzinīgi novērtētajam albumam "Spirit", kas sasniedza pirmo vietu 11 valstīs un ierindojās topu augšgalā daudzās citās valstīs. Ar pārdotiem vairāk nekā 100 miljoniem ierakstu un 35 miljoniem fanu visā pasaulē, "Depeche Mode" joprojām ir aktuāla un ietekmīga grupa, iedvesma gan faniem, gan kritiķiem un māksliniekiem.

Biļetes tirdzniecībā būs pieejamas no 7. oktobra "Biļešu servisa" tīklā.