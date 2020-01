Dziedātāja Marija Naumova koncertēs Rīgā un Cēsīs

Šā gada 7. februārī dziedātāja Marija Naumova ar savu koncertprogrammu pirmo reizi viesosies Vidzemes koncertzālē Cēsis, savukārt 18. februārī šī pati programma skanēs Rīgā, VEF Kultūras pilī, portālu "Delfi" informē dziedātājas pārstāvji.

"Ar šo programmu klausītājiem vēlos nest mīlestību, jo, manuprāt, pasaulē nekas nav svarīgāks par to. Abos vakaros izskanēs daudziem zināmas, iemīļotas un pavisam nedzirdētas dziesmas no mana repertuāra," saka dziedātāja, kura abos koncertos muzicēs kopā ar saviem draugiem.

Programmā skanēs oriģinālkompozīcijas no Marijas albuma "Uz ilūziju tilta" – desmit dziesmas ar latviešu dzejnieku Jāņa Petera un Kārļa Vērdiņa vārdiem, kurām mūziku sarakstījis franču ģitārspēles virtuozs un viens no labākajiem manuš (manouch) stila ģitāristiem pasaulē Sebastjens Žinjo (Sebastien Giniaux). "Albums "Uz ilūziju tilta" ir simboliskais tilts starp divām mājām – Latviju un Franciju, kā arī tilts starp divām paaudzēm – manu paaudzi un vecāko paaudzi. Tas ir tilts starp to, kāda biju pirms desmit gadiem un kāda esmu tagad..." atklāj Marija, piebilstot: "Dziesmu teksti man vienmēr bijuši ļoti svarīgi. Ar Jāni Peteru lieliska un skaista sadarbība mums izveidojās jau pirms daudziem gadiem. Manuprāt, viņai dzejai piemīt dziļums, ko šobrīd meklēju. Savukārt ar Kārli Vērdiņu sadarbojāmies pirmoreiz. Viņam es dziesmu tekstos palūdzu vieglumu, un viņam tas kolosāli sanāca. To visu dzirdēsiet šajā programmā!"

Abu koncertu programmā iekļautas kompozīcijas :Kādā jaukā dienā", "Mans sapnis", "Marijas dziesma", "Vasaras nakts", "Pa īstam", "Ceļa vējš", "Es vēlos", "I wanna" un citas kompozīcijas, tostarp – dziesmas arī franču valodā.

Biļetes uz abiem koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.