Dziedātājs Kriss Noa izziņo koncertu 'Palladium'

Koncertzālē "Palladium" šā gada 14. maijā notiks dziedātāja Krisa Noa solokoncerts, portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāvji.

Koncerts notiks par godu jaunam minialbumam (EP) "Distance", ko mūziķis sadarbībā ar ierakstu kompāniju "Sony Music Entertainment/Made in Baltics" laidīs klajā šā gada 20. martā.

Kā atzīst dziedātājs, viņam ir liels prieks, ka laika gaitā ir izdevies attīstīties muzikāli, un paralēli tam arī ir audzis sekotāju loks, kas novērtē viņa radītās mūzikas kvalitāti un māksliniecisko virzienu: "Pēc iepriekšējā gadā izpārdotā koncerta Nacionālajā bibliotēkā un aktīvas koncertēšanas vasarā, solokoncerts "Palladium" šķita kā loģisks solis, kas turpinātu iesākto attīstības procesu. Jāatzīst, ka arī mana izdevniecība "Sony Music entertainment/Made In Baltics" sniedz lielu atbalstu plānošanas un organizatoriskajā procesā, tādēļ noteikti varu teikt, ka šī būs līdz šim nozīmīgākā un kvalitatīvākā uzstāšanās manā karjerā."

Kriss Noa, īstajā vārda Krists Indrišonoks ir bijis saistīts ar mūziku jau no bērnības un līdz 11 gadu vecumam apguva ģitārspēli mūzikas skolā. Pēc tās pabeigšanas Krists nolēma, ka sports viņu interesē vairāk un sākotnēji pievērsās basketbolam un nedaudz vēlāk hokejam. Taču 17 gadu vecumā Krists atgriezās pie muzicēšanas un trīs gadus vēlāk klajā nāca debijas singls "Had It All". Tad arī mūziķis pieņēma skatuves vārdu Kriss Noa.

Pirmais singls tika sacerēts kopā ar brāli. Tas guva pozitīvas atsauksmes un Krists nolēma mūzikai pievērsties nopietnāk. Otrais singls "You" iznāca vēl pēc gada, kļuva par Latvijā vienu no spēlētākajām dziesmām 2016. gadā un ieguva Autortiesību bezgalības balvu.

Tam sekoja debijas EP jeb mini albums "What About Tomorrow?", kura materiāls tapis pēc šķiršanās no mūziķa vidusskolas laika draudzenes. EP tika nominēts labākajai debijai Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons".

2018. gadā Kriss Noa sadarbībā ar producentu Kristoferu Harisu ierakstīja trīs dziesmas "River", "Fall Through" un "Inside Out". Līdz ar šo dziesmu iznākšanu Krisa Noa mūziku sāka ievērot un pievērst uzmanību starptautiski mūzikas blogi ("Indie Air", "AlexRainBirdMusic", "Wolf In a Suit", "Uranium Music", "Purple Melon Mystic Sons", "Music Injection"), savukārt "Fall Through" kļuva par mūziķa visvairāk Latvijas radio stacijās atskaņoto dziesmu.