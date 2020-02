Dzintaros uzstāsies kanādiešu pianists un dziedātājs Maikls Kaešamers ar trio

Dzintaru koncertzālē ciklā "Jūrmala Jazz" 5. martā pulksten 19.30 ar vienīgo koncertu Eiropas turnejā uzstāsies daudzus apbalvojumus saņēmušais džeza dziedātājs un pianists Maikls Kaešamers (Michael Kaeshammer) ar trio, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Maikls Kaešamers ir kanādiešu pianists, dziedātājs, dziesmu autors un producents, kuru "neierobežo neviens žanrs vai mūzikas industrijas virziens". Viņš tiek raksturots kā sava ceļa gājējs – "pats sev iedvesmas mūza un bargākais kritiķis, radot tādu mūziku, kas, pirmām kārtām, stimulētu un apmierinātu viņa paša augstās prasības pret mūziku".

"Pateicoties viņa gadu gaitā izkoptajam talantam, Maikla radītā mūzika ir melodiski bagāta un klausītājiem viegli uztverama," raksta koncerta rīkotāji.

Savā 20 gadu ilgstošajā karjerā Maikls ir izpelnījies ne tikai skatītāju mīlestību, bet arī kritiķu atzinību no tādiem prestižiem izdevumiem un interneta portāliem kā "The Times Herald", "Toronto Star", "Downbeat Magazine", holandiešu "Blues Magazine", "Badische Zeitung" un franču "Musiczine".

Savā 12. albumā "Something New" Maikls ir ielicis sava muzikālā ceļojuma skaistākās un skaudrākās atmiņas, izveidojot 10 oriģinālus skaņdarbus, kas ietver ne tikai tādas globālas tēmas kā mīlestība, dzīves jēga, ceļošana un politika, bet arī aicinājis uz sadarbības kolēģus papildu muzikālajai rezonansei vokālajā un instrumentālajā jomā, piemēram, Čaku Līvelu, britu rokgrupas "The Rolling Stones" turmeju taustiņinstrumentālistu.

Šogad starptautisku atzinību guvušais Maikls Kaešamers kopā ar pavadošajiem mūziķiem brauc pasaules turnejā, klausītājiem piedāvājot džeza šovu.

"Maikla radītajā mūzikā var dzirdēt gan viņa kaislību pret savu sirdslietu, gan nebijušu muzikālās labskanības bagātību, kas tiecas pāri džeza, blūza, boogie-woogie un pedantiskas detalizētības robežām. Maikls Kaešamers nebaidās mērķēt augstu un izmantot dažādas ietekmes sfēras, lai savus klausītājus vestu aizvien tālākos muzikālos, neaizmirstamu skaņu ceļojumos," raksta koncerta rīkotāji.

Maikla Kaešamera trio koncerts notiks ciklā "Jūrmala Jazz", kas klausītājiem Dzintaru koncertzālē piedāvā baudīt izcilu džeza mūziķu priekšnesumus no visas pasaules.