Dzintaru koncertzālē sāksies piektais 'Jūrmalas festivāls'

No 22. līdz 28. jūlijam, ar sešiem koncertiem Dzintaru koncertzālē norisināsies piektais "Jūrmalas festivāls".

Šā gada "Jūrmalas festivālu" ieskandinās nebijis notikums – 22. jūlija rītā pulksten 4.00 Dzintaru pludmalē ar ērģeļmūzikas skaņām tiks sagaidīts saullēkts. Īpašo koncertu jūras krastā sniegs pasaulslavenā latviešu ērģelniece, Hamburgas Elbas filharmonijas goda māksliniece un Iveta Apkalna. Koncerts sāksies tumsā pirms saullēkta, savu kulmināciju sasniedzot saulei lecot ap pulksten 5.05. Koncertu būs iespējams klausīties gan pludmalē, gan arī uz ūdens, ierodoties ar savu laivu. Darbosies arī tuvumā esošās kafejnīcas. Ieeja bez maksas. Klausītāju ērtībām AS "Pasažieru vilciens" ir norīkojuši papildus vilcienu pulksten 3.02 no Rīgas uz Dzintariem.

Turpinot pagājušā gada tradīciju, "Jūrmalas festivāla" atklāšanas koncertā "Dzimuši Latvijā" 23. jūlijā tiksimies ar izciliem Latvijā dzimušiem mūziķiem, kuri ieguvuši plašu starptautisku atzinību – dziedātāju Intaru Busuli, ērģelnieci Ivetu Apklani, pianistu Vestardu Šimku un operdziedātāju Aleksandru Antoņenko. Viņiem uz Dzintaru koncertzāles lielās skatuves pievienosies jaunie Latvijas talanti un unikālais Latvijas Simtgades jauniešu simfoniskais orķestris, kura sastāvā muzicēs labākie Latvijas jaunie mūziķi. Koncerta diriģents – starptautiski atzītais Berlīnes Komiskās operas muzikālais vadītājs Ainārs Rubiķis.

24. jūlijā uz Dzintaru koncertzāles skatuves uzmirdzēs divas jaunas zvaigznes, kas apbūrušas slavenāko pasaules koncertzāļu klausītājus – latviešu vijolniece Kristīne Balanas un pianists brīnumbērns no Lielbritānijas Džordžs Harliono (George Harliono). Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un diriģentu Aināru Rubiķi viņi atskaņos pasakaini skaisto Fēliksa Mendelszona (Felix Mendelssohn) "Vijolkoncertu miminorā" un Pētera Čaikovska (Pyotr Tchaikovsky) "Pirmo klavierkoncertu".

25. jūlijā "Jūrmalas festivāls" aicina visus klasiskās un klaviermūzikas cienītājus uz īpašu koncertu "3 Osokini", kurā tiksimies ar trīs izciliem pianistiem: tēvu, profesoru Sergeju Osokinu, un dēliem, daudzu starptautisku konkursu laureātiem un spilgtiem mūzikas interpretiem – Andreju un Georgiju Osokiniem. Kopā ar kamerorķestri Sinfonietta Rīga diriģenta Gunta Kuzmas vadībā tiks atskaņoti trīs klavierkoncerti - poētiski majestātiskais Ferenca Lista Pirmais Klavierkoncerts, gaismas spēka apliecinošais Pētera Čaikovska Pirmais Klavierkoncerts un Volfganga Amadeja Mocarta kristālskaidri daiļais, dāsni mirguļojošais 21. klavierkoncerts.

26. jūlijā pirmo reizi "Jūrmalas festivāls" aicinās klausītājus uz itāļu komponista Pjetro Maskanji (Pjetro Maskanji) slavenākās operas "Zemnieka gods" koncertuzvedumu. Vienā no skaistākajām itāļu operām kopā ar pasaulē slavenāko Latvijas tenoru Aleksandru Antoņenko uz Dzintaru koncertzāles skatuves uzmirdzēs mecosoprāns Denīze Uzuna (Deniz Uzun, Vācija), baritons Jānis Apeinis, soprāns Alisa Zinovjeva un mecosoprāns Andžella Goba. Pjetro Maskanji "Zemnieka godu" uzskata par pirmo itāļu verisma operu. Spēcīgi kaislību izvirdumi, versmainas melodiju krāces un kulminācijas dinamiskā dzīves reāliju stāstā, kurā galveno varoņu drāmu koncertuzvedumā izdzīvos spožs solistu zvaigznājs un Jūrmalas festivāla orķestris, diriģenta Vello Pāna (Vello Pähn, Igaunija) vadībā.

Par klausītāju iemīļotu tradīciju "Jūrmalas festivālā" kļuvuši koncerti "Brodvejas mūziklu zelta izlase". 27. jūlija vakarā uz jaunu programmu aicinās klausītāju iemīļotās mūziklu zvaigznes no Londonas – Īens Virgo (Ian Virgo), Demjans Hamblijs (Damian Humbley) un Sāra Foksa (Sarah Fox), kuri regulāri uzstājas prestižajā Londonas Vestendas teātrī, kas līdz ar Ņujorkas Brodveju ir visaugstākā līmeņa mūziklu teātris angliski runājošajā pasaulē. Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un diriģentu Robertu Pērvisu no Lielbritānijas viņi izpildīs skaistākās ārijas un duetus no Endrū Loida Vēbera (Andrew Lloyd Webber), Ričarda Rodžersa (Richard Rodgers), Kola Portera (Cole Porter), Džona Kandera (John Kander) un citu komponistu mūzikliem, kā arī populārām filmām, sagādājot neaizmirstamu vasaras muzikālo piedzīvojumu Dzintaru koncertzāle.

Jūrmalas festivāls noslēgsies 28. jūlijā ar krāšņu galā koncertu, kurā ar skaistākajām itāļu operu ārijām uzmirdzēs pasaulslavenais operdziedātājs un "Jūrmalas festivāla" goda mākslinieks Aleksandrs Antoņenko, starptautiski atzītā latviešu operdziedātāja Alise Zinovjeva, Izcilais latviešu basbaritons Egils Siliņš un vācu mecosoprāns Denīze Uzuna. Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri, diriģenta Vello Pāna vadībā viņi dziedās skaistākās itāļu operu ārijas.