Festivālā 'Eiropas Ziemassvētki' uzstāsies pianists Georgijs Osokins

Festivāla "Eiropas Ziemassvētki" programmā Lielajā ģildē 11. decembrī ar koncertu uzstāsies izcilais pianists Georgijs Osokins. Koncerta programmā skanēs Johanna Sebastiāna Baha un Friderika Šopēna skaņdarbi.

Kā atgādina festivāla rīkotāji no VSIA "Latvijas Koncerti", pēc fināla Šopēna konkursā Varšavā 2015. gadā pianists Georgijs Osokins kļuva par sensāciju, no kritiķiem izpelnoties epitetus ''izcils, neparedzams un revolucionārs''. Kopš piedalīšanās konkursā Georgijs aicināts uzstāties daudzās pasaules valstīs un prestižos festivālos. Īpaša pianista firmas zīme ir Šopēna mūzika. Britu ierakstu kompānijas "Piano Classics" paspārnē izdots Georgija solo albums ar vēlīnajiem Šopēna opusiem, izpelnoties slavinošas recenzijas no ievērojamiem kanādiešu, franču un vācu mūzikas izdevumiem.

2016. gadā Georgijs Osokins kļuva par jaunāko Latvijas Lielās mūzikas balvas laureātu kategorijā "Gada jaunais mākslinieks" šīs balvas vēsturē.

2019. gada maijā Gidons Krēmers paziņoja, ka Georgijs Osokins kļuvis par Kremerata Baltica rezidējošo viesmākslinieku - kopā ar Likā Debargu viņš ir pirmais, kuram 22 gadu pastāvēšanas vēsturē orķestris piešķīris šādu titulu. Kopš 2018. gada viņš regulāri uzstājās ar Gidonu Krēmeru visā pasaulē.

Georgijs Osokins koncertējis Tokijas Metropolitēna teātra zālē, Berlīnes "Konzerthaus", Elbas filharmonijā, Sanktpēterburgas filharmonijā, Tēlotājmākslas teātrī Vankūverā, aizstājot pasaulslaveno pianistu Nelsonu Freiru, Birmingemas "Town Hall" un citviet. Debitējis vairākos prestižajos festivālos, tostarp "Rūras klavieru festivālā", festivālā "Chopin and his Europe", Martas Argerihas festivālā Hamburgas "Laeiszhalle", Zalcburgurgas festivālā.

Sadarbojies ar tādiem orķestriem kā "Kremerata Baltica", "Amadeus Chamber Orchestra", "Taivānas Filharmoniskais orķestris", Tokijas "New City Orchestra", "Birmingemas Simfoniskais orķestris" un "Sinfonietta Cracovia".

Koncertā Georgijs Osokins spēlēs Baha Siciliānu no ērģeļkoncerta reminorā BWV 596, Partita nr. 5 Solmažorā BWV 829, Adagio laminorā no Tokātas, Adagio un fūgas ērģelēm BWV 564 - Feručo Buzoni aranžējums un Čakona reminorā BWV 1004, Feručo Buzoni aranžējumā. Programmā iekļauta arī Friderika Šopēna Noktirne rebemol mažorā op.27 nr.2 un 12 etīdes klavierēm op.25.

Biļetes uz šo un citiem festivāla "Eiropas Ziemassvētki" koncertiem iespējams iegādāties "Biļešu paradīze" kasēs un internetā.