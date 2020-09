Festivālā 'Skaņu mežs' atcelto KTL priekšnesumu aizstās trīs citi koncerti

Nepieradinātās mūzikas festivālā "Skaņu mežs 2020" iepriekš izziņotais dueta KTL priekšnesums ar Covid-19 pandēmiju saistītu praktisku šķēršļu dēļ ticis atcelts, taču to aizstās trīs citi priekšnesumi, portālu "Delfi" informē organizatori.

Festivālā uzstāsies KTL dalībnieka Pītera Rēberga (Peter Rehberg) duets ar mūziķi Niku Kolku Voidu (Nik Colk Void) no grupas "Factory Floor", ēģiptiešu dziedātāja Nada El Šazlī (Nadah El Shazly), kā arī saksofonistu Ļuda Mockūna (Liudas Mockunas) un Arvīda Kazlauska (Arvydas Kazlauskas) duets.

Pīters Rēbergs, pazīstams arī kā Pita, ir eksperimentālās elektroniskās mūzikas komponists un mūzikas izdevējs – ievērojamās austriešu izdevniecības "Editions Mego" dibinātājs. Medijs "Tiny Mix Tapes" "Edtions Mego" raksturojis kā "vienu no mūsu laika nozīmīgākajām eksperimentālās mūzikas izdevniecībām".

Kā raksta "Skaņu meža" organizatori, agrīnie Rēberga solo ieraksti "Get Out" un "Get Down" ar savu "abstrakto, bet rotaļīgi uzrunājošo formu iezīmēja jaunas datormūzikas ēras aizsākšanos, un iedvesmoja virkni mākslinieku, kas, organizējoties ap Editions Mego un citām šajā periodā dibinātām izdevniecībām, proponēja elektroniskās mūzikas stilu, kas varēja būt gan abstrakts, vietām citpasaulīgi auksts un akadēmiskās elektroniskās mūzikas – it īpaši Janna Kesnakisa (Iannis Xenakis) vai franču studijas GRM komponistu – ietekmēts, gan arī spējīgs mijiedarboties ar popkultūru un uzrunāt neiniciētus klausītājus."

NPVR ir Rēberga duets ar post-industriālās mūzikas grupas "Factory Floor" dalībnieci Niku Kolku Voidu (Nik Colk Void). Dueta debija albums "33 33" nāca klajā 2017. gadā. Duets savu daiļradi raksturo kā "pragmatiska disbalansa un psihedēliskas orientēšanās" pieredzi, un tā mūzika ir radīta gan Rēbergam raksturīgās datormūzikas estētikā, gan Kolkas Voidas iniciētu analogu elektronisko instrumentu, tostarp modulāro sintezatoru, eksperimentu rezultātā.

Nada El Šazlī (Nadah El Shazly) ir Kairā dzīvojoša ēģiptiešu dziedātāja, ko žurnāls "Little Village" nodēvējis par "nozīmīgu balsi plaukstošajā Ziemeļāfrikas eksperimentālās mūzikas scēnā".

2017. gadā tika publicēts viņas debijas albums "Ahnwar" ko medijs "The Quietus" nodēvējis par "perfektu, pacilājošu tradicionālās ēģiptiešu mūzikas apvienojumu ar eksperimentāliem aranžējumiem". Kritiķis Džozefs Bērnets šajā recenzijā arī piebildis, ka dziedātājas balss ir "neatkārtojami valdzinoša pat vismežonīgākajos ieraksta mirkļos". Medijs "The Wire" savukārt šo ierakstu ievietojis savā 50 labāko 2017. gada mūzikas ierakstu sarakstā; 2018. gada jūlijā Nada El Šazlī jau bija redzama uz šī žurnāla vāka.

Pati mūziķe apgalvo, ka ar mūziku nodarbojas, jo darīt to, kas viņai sagādā tik patiesu baudu, esot veids kā saglabāt veselo saprātu un cīnīties pret salīdzinoši konservatīvajiem "nerakstītajiem likumiem", kas valda Ēģiptes mūzikas pasaulē. Šis koncerts notiek projektā "Reiman", kas šķetina citu kultūru ietekmi rietumu avangarda mūzikā.

Sadarbībā ar Latvijas džeza izdevniecību "Jersika Records", "Skaņu mežā" notiks arī saksofonistu Ļuda Mockūna (Liudas Mockūnas) un Arvīda Kazlauska (Arvydas Kazlauskas) dueta albuma "At the Peat Amphitheater "Solstice"" prezentācijas koncerts.

Šī albuma ierakstu sesija norisinājās divu dienu garumā Drabiņu purvā, Jelgavas novadā, un tas nāks klajā 2021. gada sākumā. Ļuds Mockūns ir viens no vadošajiem Lietuvas frīdžeza mūziķiem, un ir spēlējis ar tādiem šī žanra lielmeistariem kā Berijs Gajs (Barry Guy), Viljams Hukers (William Hooker) un Agusti Fernandess (Agustí Fernández).

Arvīds Kazlausks ir Latvijā dzīvojošs lietuviešu saksofonists, kas uzskatāms par ievērojamu Latvijas laikmetīgās mūzikas scēnas personību. Kā solists Kazlausks ir uzstājies ar Latvijas Nacionālo Simfonisko orķestri, Lietuvas Valsts simfonisko orķestri, valsts kamerorķestri "Sinfonietta Rīga", Profesionālo pūtēju orķestri Rīga un orķestri "Sinfonia Concertante", un citu starpā ir sniedzis pirmatskaņojumus Rolanda Kronlaka, Andra Dzenīša un Lindas Leimanes kompozīcijām. Šis ir viens no diviem Kazlauska koncertiem "Skaņu mežā'2020" – 2. oktobra koncertvakarā viņš uzstāsies kopā ar Dzenīša vadīto ansambli "Woodpecker Project".

Jau ziņots, ka festivāla "Skaņu mežs" koncertvakari šogad notiks 9. un 10. oktobrī "Hanzas peronā". Abas dienas koncerti sāksies pulksten 18.00. Kā allaž, festivālu ievadīs bezmaksas koncerts, kas šogad notiks 2. oktobrī pulksten 20.00 pasākumu telpās "Fantadroms" Jaunajā Teikā.

Festivāla programmu papildinās meistarklases, kas notiks 2. un 9. oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas LMT kamerzālē. Tās vadīs amerikāņu-ungāru saksofonists Andrē Vida (André Vida), Šveicē dzīvojošais amerikāņu brīvās improvizācijas bundzinieks Džeisons Kāns (Jason Kahn) un austriešu trombonists, ievērojamās komponistu skolas "Wandelweiser" dalībnieks Radu Malfati (Radu Malfati).

Plašāk par "Skaņu meža" programmu – festivāla mājaslapā.