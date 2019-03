Festivāls 'Laba daba' maina formātu un izziņo jauno programmu

Festivāls "Laba daba", kas 2019. gadā norisināsies no 2. līdz 4. augustam, paplašina nosaukumu no mūzikas uz mūzikas un mākslas festivālu. Nosaukumā iekļautais salikums ''mūzikas un mākslas'' norāda uz festivāla formāta maiņu, papildinot muzikālo programmu ar mākslas programmu – eksperimentālo teātri, dejām un performancēm, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Šobrīd ir zināms, ka festivālā uzstāsies urbānā regeja grupa "Ackeemama" no Krievijas, street/ska/punk spēlējošā apvienība "Mise en Scene" no Beļģijas, Dānijas ska žanra grupa "Babylove & the van Dangos" un konceptuāli avangardiskā slovēņu grupa "Laibach". No pašmāju māksliniekiem izziņoti: "Dzelzs Vilks", "Stiprās sievas" un "Ogas", "Riga Reggae", "Baložu pilni pagalmi", "Skyforger". Nākamās grupas tiks paziņotas 25. martā festivāla mājaslapā un sociālajos tīklos.

Šogad ''Suņa skatuve'' jeb Latvijas Universitātes atpūtas kompleksa ''Ratnieki'' skaistais šķūnis, kas līdz šim apmeklētājus priecējis ar muzikālo programmu, pārtaps eksperimentālā teātra un kino paviljonā. Tajā varēs vērot dažādas leļļu, objektu un netradicionālo formu izrādes, dejas un performanču programmas no Latvijas, Lietuvas un Izraēlas. Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, festivāls ir guvis lielāku iespēju izrādīt ārvalstu un vietējās brīvdabas formu izrādes, kas apmeklētājiem būs liels ieguvums un jauna teātra vērošanas pieredze. Tāpat festivāla ietvaros darbosies dažādas laikmetīgā cirka darbnīcas, festivāla teritoriju piepildīs krāšņi vides objekti un gaismas instalācijas.

Kā vienus no pirmajiem mākslas programmas notikumiem organizatori min dejas izrādi ''No miglas'' un ''Teātris TT'' priekpilno drāmiņu ''Par normālu čali''. Kamerizrādes ''No miglas'' veidotāji ir Latvijas Universitātes Tautas deju ansambļa "Dancis" dejotāji. Tās pamatā ir pretstats starp cilvēku miglā un brīdi, kad cilvēks no miglas izlaužas un nonāk skaidrībā. Horeogrāfs Krišjānis Šimis ar ierasto tautas dejas pasniegšanas formātu eksperimentē. Šoreiz latviešu tautas deju soļi sastopas ar 21. gs. ASV, Brazīlijas un Islandes komponistu elektronisko mūziku – klasisko, trap, future bass un beat. Tādējādi "No miglas" piedāvā vēl vienu jaunu skatījumu uz latviešu tautas deju – tās bagātīgo mantojumu mijiedarbē ar 21. gadsimta kultūras strāvām.

Savukārt Klāva Knuta Sukura izrāde ''Par normālu čali'' ir stāsts par diviem, trīsdesmit piecus gadus veciem bērnības draugiem, kuri bezbēdīgi bauda dzīvi, līdz viens otram atklāj, ka ir pieņēmuši nopietnu lēmumu. Pārmaiņas pēc, lēmums nav iegādāties jaunu motociklu, izmēģināt seksu trijatā vai nobaudīt kādu līdz šim vēl mazpazīstamu apreibinošu vielu, bet gan kas daudz atbildīgāks. Ko tieši? Lai paliek intriga, viss noskaidrosies izrādes laikā. Abus draugus izrādē atveidos, TV seriālu skatītāju iemīļotie, aktieri – Kristians Kareļins un Madars Zvagulis.

"Neskatoties uz festivāla programmas paplašināšanos, festivāla pamata ideja nemainīsies. Laba Daba vēl aizvien būs Latvijas atmosfēriskākais un ģimenēm draudzīgākais festivāls. Kā līdz šim – gaidīsim nesamākslotu, atvērtu, pret apkārtējiem cilvēkiem un videi draudzīgu apmeklētāju. Arī šogad plānojam aktivitātes un programmu pašiem mazākajiem festivāla apmeklētājiem. Tāpat biļešu cenu politika turpina būt ģimenēm draudzīga: bērniem līdz 13 gadu vecumam (ieskaitot) ieejas biļete festivālā nav nepieciešama,'' tā par gaidāmajām pārmaiņām viena no festivāla idejas autorēm Lienīte Ormane.