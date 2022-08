Festivāls 'Skaņu mežs' ar bezmaksas ievadkoncertu atgriežas Āgenskalnā

Eksperimentālās mūzikas festivāls "Skaņu mežs" savu divdesmito jubileju svinēs 23. un 24. septembrī kultūras norišu vietā "Hanzas perons" (Hanzas iela 16a). Festivālu ievadīs bezmaksas ievadkoncerts 16. septembrī Āgenskalna tirgus paviljona 2. stāvā (Nometņu ielā 64), portālu "Delfi" informēja festivāla pārstāvis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atceroties festivāla pirmsākumus Āgenskalnā, 16. septembrī, pulksten 18.00, atjaunotajās Āgenskalna tirgus telpās noritēs "Skaņu meža" bezmaksas ievadkoncerts. Tajā uzstāsies irāņu mūziķis Ata Ebtekars (Ata Ebtekar) jeb Sote - viena no vadošajām figūrām tuvo austrumu eksperimentālās mūzikas scēnā. Kā raksta medijs "FACT", Ebtekars palīdz Irānas eksperimentālās mūzikas scēnai kļūt par vērienīgu kulturālu kustību.

Koncertā uzstāsies arī bundzinieks Kriss Korsano (Chris Corsano), ko medijs "The New York Times" nodēvējis par "klaiņojošu avangarda mūzikas dūzi". Korsano tiek uzskatīts par vienu no vadošajiem bundziniekiem brīvās improvizācijas un noizroka sfērās; viņš šajā koncertā uzstāsies kopā ar dāņu saksofonisti Loti Ankeri (Lotte Anker), Ziemeļvalstu padomes Mūzikas balvas laureāti.

Uz skatuves šajā vakarā kāps arī kinomūzikas komponists Mārtins Vīlers (Martin Wheeler), kas prestižajā Kannu kinofestivālā saņēmis balvu par skaņu celiņu filmai "Michael Kohlhaas", kā arī ukraiņu elektroniskās mūzikas producente NFNR (Neither Famous Nor Rich), kas Ukrainā vada biedrību "Women's Sound" sievietēm un nebinārām personām elektroniskajā mūzikā.

Visbeidzot, pasākumā ar jaundarbu būs klausāms arī pašmāju elektroniskās mūzikas projekts, kas jau kopš "Skaņu meža" agrīnajiem izlaidumiem turpinājis periodiski atgriezties tā programmā - Andra Indāna "Gas of Latvia".

Festivāla centrālie koncertvakari savukārt noritēs 23. un 24. septembrī kultūras ēkā "Hanzas perons". Tā ievērojamākie viesi būs Losandželosas eksperimentālā hip-hopa grupa "Clipping.", producentu duets "Space Afrika", avangarda komponists Pēters Ablingers (Peter Ablinger) un kvartets "Ahmed", ko žurnāls "The Wire" nupat nodēvējis par "iespējams, progresīvāko džeza grupu uz šīs planētas".

Koncertu Āgenskalnā būs iespēja apmeklēt bez maksas.