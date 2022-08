Festivāls 'Skaņu mežs' papildina 20. jubilejas gada programmu

Eksperimentālās mūzikas festivāls "Skaņu mežs" savu divdesmito jubileju svinēs 23. un 24. septembrī kultūras norišu vietā "Hanzas perons" (Hanzas iela 16a). Festivāla programma papildināta ar vēl 13 māksliniekiem, portālu "Delfi" informē organizatori.

Kā vēsta viens no festivāla idejas autoriem un programmas veidotājiem Rihards T Endriksons, šogad "Skaņu mežā" būs dzirdama arī festivāla apakšprogramma, kas atgādinās par tiem estētiskajiem meklējumiem, kas bija raksturīgi festivālam tā sākumposmā.

Kā vēsta Endriksons, Rīgā atgriezīsies viesi no pašiem pirmajiem, izdevniecības "Editions Mego" iedvesmotajiem festivāla izlaidumiem: skaņu mākslinieki, trokšņu mūziķi un komponisti Rasels Hasvels (Russell Haswell) un Florians Hekers (Hecker).

Lai atgādinātu par festivāla agrīno aizraušanos ar studijas GRM proponēto akusmātisko mūziku, teorētiķis un mūziķis Fransuā Bonē (François Bonnet) - pazīstams arī kā Kassel Jaeger - atskaņos komponista Bernāra Parmedžiāni (Bernard Parmegiani) daudzkanālu mūziku, ko "Skaņu meža" pirmajā gadā varēja piedzīvot toreiz vēl dzīvā komponista klātbūtnē. Festivālā bija jāuzstājas arī "Editions Mego" dibinātājam, vadītājam un biežākajam viesmūziķim Pīteram Rēbergam (Peter Rehberg), kurš pērn pāragri mira. Šis "Skaņu mežs" daļēji ir diskrēts veltījums Rēbergam, norāda Endriskons.

Brīvo improvizāciju festivālā pārstāvēs kvartets "Ahmed", ko žurnāls "The Wire" augusta numurā nodēvējis par "vienu no progresīvākajām džeza grupām uz planētas". Ansambli vada Pets Tomass (Pat Thomas), ko medijs "The Guardian" raksturojis kā "virtuozu pianistu, kas ir arī meistarīgs sintezatoru un elektronikas spēlētājs" un "centrālu figūru britu un Eiropas brīvajā improvizācijā". Grupa par sava brīvās improvizācijas un arābu mūzikas sakausējuma pamatu ņem multi-instrumentālista Ahmeda Abdula Malika (Ahmed Abdul-Malik) daiļradi, taču reducē Malika kompozīcijas līdz ar agresivitāti un pieaugošu enerģiju atkārtotām skaņu drumstalām, raksta "Skaņu meža" rīkotājs. Grupā dzirdams arī saksofonists Seimūrs Raits (Seymour Wirght), bundzinieks Antonēns Gerbāls (Antonin Gerbal) un kontrabasists Džoels Grips (Joel Grip).

Par īpašu festivāla viesi uzskatāms arī vācu-austriešu komponists Pēters Ablingers (Peter Ablinger), kas strādājis kā viesdiriģents ansambļiem "Klangforum Wien" un "United Berlin", un pasniedzējs Hardersfīldas universitātē. Ablingera daiļrades pamatā ir vēlme cilvēka ausij likt šaubīties par to, ko tā dzird, un tas tiek panākts gan ar kultūrzīmēm bagātām skaņu mākslas instalācijām, gan ar skaudri abstraktām elektroniskām kompozīcijām, gan arī komiskiem performatīviem darbiem, kā arī kompozīcijām, kas klausītājam gluži vienkārši ir jāiztēlojas savā prātā. Pats komponists vaicā: "Kurā brīdī tas, ko dzirdam, pārstāj būt par mūziku un kļūst par informāciju vai troksni?"

Ablingera mūziku festivālā spēlēs vijolniece Biliana Vučkova (Biliana Voutchkova), kas iepriekš festivālā izpildījusi arī Džacinto Šelsi (Giacinto Scelsi) mūziku. Vučkova darbojas arī kā improvizētāja, un nesen novadīja rezidenci prestižajā koncertttelpā "Cafe OTO". Vučkova izpildīs kā savu, tā Ablingera mūziku, un koncerta beigās komponists viņai pievienosies kopīgā improvizācijā.

Festivālā uzstāsies arī britu-irākiešu soprāns Alija Alsultani (Alya Al-Sultani) duetā ar vinilplašu manipulatori un skaņu mākslinieci Mariamu Rezaei (Mariam Rezaei), kā arī indiešu-amerikāņu vokālistes Amirtas Kidambi (Amirtha Kidambi) duets ar bundzinieku Metu Evansu (Matt Evans).

Kidambi un Evanss apgalvo, ka viņus sākotnēji apvienojušas sēras par aizgājušiem tuviniekiem, un dueta mūzika raksturojama abpusējs rituāls sēru pārdzīvošanai. Medijs "The New York Times" Kidambi mūziku raksturo kā "iespējamību un nepārtrauktas aktivitātes vārīšanās katls, kas klausītāju gan biedē, gan valdzina."

Peru dzimušā eksperimentālais dziesminiece M. Kaje Kastaņeto (M. Caye Castagneto) apvienos latīņu ritmus, "new wave" ģitāras, hipnagogiju un "pagānu sēru dziesmas", nākot klajā ar noslēpumainu, pat tūlītēji neuztveramu popmūziku, raksta Endriksons.

Ar solo elektroniskās mūzikas priekšnesumu uzstāsies laikmetīgās mūzikas komponiste Iveta Džanīna Džeksone (Yvette Janine Jackson). Džeksone ir absolvējusi Hārvarda universitāti, un ir pazīstama ar savām civiltiesībām tematiski veltītajām radiooperām. Medijs "Pitchfork" tās raksturo sekojoši: "Tās jāklausās pilnīgā tumsā. Tā nebūs viegla klausīšanās, un nevajag arī."

Gaidāms arī komponistes Evijas Skuķes jaundarbs diviem spēlētājiem. Skuķes skolotāji bijuši Pauls Dambis un Pēteris Vasks, savukārt viņas muzikālās ietekmes robežojas no metāla grupām "Sleep" un "Slayer" līdz tādiem komponistiem kā Žerārs Grizē (Gerard Grisey) un Fausto Romitelli (Fausto Romitelli).

Jau ziņots, ka "Skaņu mežā" šogad uzstāsies arī eksperimentālā hip-hopa trio "Clipping", kā arī post-industriālā mūziķe Juko Araki un britu producentu duets "Space Afrika", kā arī latviešu ģitārists Edgars Rubenis.

Papildu programma tiks izziņota, tuvojoties festivālam.