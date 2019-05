Festivālu 'Rīga Jūrmala' papildinās mūzikas klubs 'Ekselence'

5. jūnijā sāksies mūzikas festivāla "Rīga Jūrmala" notikumu cikls – mūzikas klubs "Ekselence". Kluba apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties slavenāko skaņdarbu, to radītāju un izpildītāju dzīves gājuma, kā arī vēsturisko notikumu neredzamajā pusē – aizkulisēs, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāve Inga Vasiļjeva.

"Viens no festivāla mērķiem ir sniegt apmeklētājiem unikālu pieredzi – ne tikai augstvērtīgi māksliniecisko, bet arī balstītu dažādos notikumos un ar festivālu saistītos īpašajos piedāvājumos. Mūzikas klubs "Ekselence" ir viena no festivāla sniegtajām iespējām ielūkoties dziļāk un iepazīt tuvāk mūsu muzikālo piedāvājumu. Kluba vakari norisinās neierastās vietās, kas klausītājiem nerada acumirklīgu asociācju ar kādu no mūzikas festivālā izpildītajiem mākslas darbiem vai personībām, tomēr ikviena no šīm vietām uzburs arī pati savu stāstu. Kā Mūzikas kluba "Ekselence" stāstnieku esam aicinājuši vienu no Latvijas spilgtākajiem mūzikas vēsturniekiem Miku Čeži," akcentē festivāla izpilddirektore Zane Čulkstēna.

Plānots, ka šovasar notiks trīs Mūzikas kluba "Ekselence" pasākumi. Pirmais – 5. jūnija klubs "Rožu kavalieris un Mariss Jansons" – notiks Andreja Upīša memoriālajā muzejā (Brīvības bulvāris 38, dz. 4). Komponists Rihards Štrauss un viņa opera "Rožu kavalieris" ir nozīmīgs skaņdarbs Marisa Jansona karjerā, savukārt Mariss Jansons ir viena no Latvijas mūzikas izcilībām. Pirmais Mūzikas klubs "Ekselence" notiks vietā, kur pagājusi Maestro bērnībā, jo tieši Andreja Upīša memoriālajā muzejā, tolaik – komunālajā dzīvoklī – dzīvoja diriģenta Arvīda Jansona ģimene.

3. jūlija pasākums būs veltīts apmātības tēmai, skatot to caur Sergeja Prokofjeva un Žorža Bizē opusu prizmu. 31. jūlijā, gaidot Hektora Berlioza "Fantastiskās simfonijas" interpretāciju diriģenta Zubina Metas un Izraēlas simfoniskā orķestra izpildījumā, būs iespēja iepazīt "Vīzijas par Rīgu 19. gadsimta vidū" un atklāt Rīgu tādu, kādu to redzēja Berliozs, Rihards Vāgners un citi 19. gadsimta mūziķi, kuri viesojās vai darbojās Rīgā.

Ieeja pasākumos – bezmaksas. Vietu skaits ierobežots, visiem interesentiem jāpiesakās festivāla mājaslapā.

Jau ziņots, ka šā gada vasarā Latvijā notiks jauns pasaules līmeņa simfonisko orķestru festivāls "Rīga Jūrmala" (turpmāk – RJMF), kura programmā Rīgā un Jūrmalā muzicēs tādi orķestri un pasaulslaveni diriģenti kā Bavārijas Radio simfoniskais orķestris un Mariss Jansons, Izraēlas filharmoniskais orķestris un Zubins Meta, Londonas simfoniskais orķestris un Džanandrea Noseda un Krievijas Nacionālais orķestris un Mihails Pļetņovs, kā arī daudzi izcili izpildītājmākslinieki, kas Latvijā un Baltijas reģionā muzicēs pirmo reizi.

Festivāla atklāšanas sezona aptvers četras nedēļas nogales, sākot no 19. jūlija līdz 1. septembrim, koncertiem norisinoties Latvijas Nacionālajā Operā un Dzintaru koncertzālē.