'Fonoklubā' būs regeja vakars ar Lietuvā populāro grupu 'Ministry of Echology'

Piektdien, 29. novembrī, Cēsu "Fonoklubā" norisināsies regeja vakars, kurā uzstāsies Lietuvas zināmākā regeja apvienība "Ministry of Echology", kā arī dīdžejs Horens Stalbe, kurš pazīstams arī kā grupas "Riga Reggae" līderis, portālu "Delfi" informē kluba pārstāvji.

Grupā "Ministry of Echology" darbojas septiņi dalībnieki, kuru mājas ir Lietuvas galvaspilsēta Viļņa. To mūzika ir raksturojama kā gaumīga roots reggae un elektroniskās regeja mūzikas stilu sintēze, bet to dzīvajā izpildījumā nebūs vīlušies arī rub-a-dub un rokmūzikas fani.

Grupas jaunākais albums "Mixed Feelings" tika izdots 22. novembrī "Zona Music" ierakstu izdevniecības paspārnē.



Pirmais singls no jaunā albuma ir pagājušā mēnesī publicētā dziesma "Big Question". Nupat grupa publicējusi arī otro albuma singlu "Belly Hungry". Grupas vokāliste Dominika Kriščiūnaite (Dominyka Kriščiūnaitė) par jauno singlu saka: ''Šī dziesma ir par sāpīgām un neērtām tēmām, tajā pašā laikā tās tiek izdziedātas spilgtos toņos. Kad šī dziesma tapa, šķiet visiem grupas dalībniekiem trūka naudas iztikai. Dziesmā ir jūtama folkmūzikas ietekme un tās vārdi ir līdzīgi lietuviešu tautas dziesmai, kura vēsta par brāļa, tēva, mātes dzīvi. Visi smagi strādā, taču nevienam nenākas viegli nomaksāt dzīvokļa īri un nosegt pārējos dzīves izdevumus. O, brāl, cik daudz apkārt ir pārgurušo!''

"Ministry of Echology" tika dibināta 2009. gadā, apvienojoties Lietuvas galvaspilsētas labākajiem regeja mūziķiem un divām lieliskām vokālistēm. Nebaidoties no sabiedrības reakcijas, grupa dzied gan par sociālām tēmām, gan arī mīlas stāstiem, kā arī par dzīvi Viļņā. Līdzīgi kā pasaulē slavenākajās regeja dziesmās, grupas vēstījums ir saprotams jebkurā valodā.

Dienu pirms Cēsu koncerta "Ministry of Echology" ar koncertu viesosies arī Tallinas ielas kvartālā Rīgā.