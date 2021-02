Grupa "Foo Figters" 8. februāri laidusi klajā sen gaidīto jauno studijas albumu "Medicine At Midnight", informē grupas izdevēji no "Sony Music".

Šis ir 10. studijas albums grupas 26 pastāvēšanas gadu vēsturē, un tā producents ir Gregs Kurstins (Greg Kurstin) ar aktīvu "Foo Fighters" līdzdalību, skaņu inženieris – Darels Torps (Darrell Thorp) un skaņas miksētājs – Marks "Spike" Stents (Mark "Spike" Stent). Iepriekš izdotās albuma dziesmas "Shame Shame", "No Son of Mine" un balāde "Waiting on a War" jau guvušas fanu un kritiķu atzinību.

"Gaišāks un optimistiskāks par jebko, ko viņi ir iepriekš izdevuši," tā par jauno albumu raksta mūzikas medijs "Rolling Stone".

Savukārt kritika "Wall Street Journal" vēsta – "Viens no "Foo Fighters" labākajiem albumiem šajā gadsimtā".

"Deiva Grola un viņa grupas rokās ir vēl viena muzikāla uzvara," slavinošajām recenzijām pievenojas "Mercury News".

Svinot albuma iznākšanu, "Foo Fighters" rīkos īpašu sešu sēriju radio šovu "Medicine at Midnight Radio", ko varēs klausīties platformā "Apple Music Hits". Katrs grupas dalībnieks vadīs stundu garu epizodi, kurā viņi atskatīsies uz albuma radošo procesu un atklās savus iedvesmas avotus. Sākot ar pirmdienu, 8. februāri, katru dienu tiks publicēta jauna epizode un tās būs atrodamas šeit - apple.co/FFRadio Savukārt grupas solista Deiva Grola (Dave Grohl) interviju ar Zeinu Lovu (Zane Lowe) Apple Music 1 šovā, kurā viņš runā par jauno albumu, var noklausīties TE.

"Foo Fighters" vairāk nekā 25 gadus ilgās karjeras laikā ir kļuvusi par vienu no ievērojamākajām rokgrupām pasaulē. Nereti "Foo Fighters" tiek dēvēta arī par vienu no labākajām koncertgrupām.

"Foo Fighters" pirmsākums meklējams 1994. gadā, kad to pēc grupas "Nirvana" līdera Kurta Kobeina nāves kā viena cilvēka projektu izveidoja bundzinieks Deivs Grols. Šobrīd grupā ir seši dalībnieki, kopumā izdoti 10 albumi, kā arī saņemtas 12 "Grammy" balvas.

2017. gada vasarā "Foo Fighters" uzstājās Latvijā, brīvdabas koncertā Lucavsalā.