'Foo Fighters' līderis Deivs Grols izdevis grāmatu

Grupas "Foo Fighters" līderis un kādreizējais "Nirvana" bundzinieks Deivs Grols sarakstījis un izdevis grāmatu "The Sorryteller" – stāstus par dzīvi un mūziku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta mūziķa pārstāvji no "Sony Music", Deiva Grola jaunā grāmata ir tik pat daudz mūzikas svinēšana, cik tā ir dzīves mirkļu lološana, kas veidojusi viņu kā cilvēku, kas viņš ir šodien. "No amizantiem bērnības atgadījumiem, aizkustinošiem ģimenes momentiem, pametot mājas, lai redzētu pasauli 18 gadu vecumā, līdz aizraujošiem stāstiem par "Nirvana", "Foo Fighters", Deividu Boviju, Džoannu Džetu, Igiju Popu, Polu Makartniju, par bungu spēlēšanu Tomam Petijam slavenajā "Saturday Night Live" šovā, uzstāšanos Baltajā namā un pat par svinga dejošanu kopā ar "AC/DC". Ar mīlestību, smiekliem, zaudējumu un apkaunojumiem ceļa gaitā "The Storyteller" ir fascinējošs ieskats dzīvē, kas dzīvota patiesi skaļi," raksta izdevēji.

"Ir kopīgs pavediens, kas vērpjas līdzi visam, ko es daru – tā ir stāstu stāstīšana. Lai tas būtu dziesmā, dokumentālā filmā vai uz kādas lapaspuses, es vienmēr esmu jutis vajadzību dalīties ar mirkļiem no savas dzīves. Šī tieksme ir liela daļa no tā, kas mani radoši aizrauj. 2020. gada martā, saprotot ka mans darbs ar "Foo Fighters" uz laiku apstāsties, es izveidoju "Instagram" kontu (@davestruestories) un izlēmu fokusēt visu savu radošo enerģiju stāstu pierakstīšanai. Tas ir kaut kas, ko mīlu darīt, bet nekad tam nepietika laika. Es ātri vien atklāju, ka atalgojums pēc tam, kad esmu dalījies ar jaunu stāstu, ir tāds pats, kā sajūtas, kuras iegūstu muzicējot lielai auditorijai, tāpēc arī turpināju rakstīt. Atsauksmes no lasītājiem bija tik pat dvēseli piepildošas, kā jebkuri aplausi arēnā. Tā nu es ņēmu visas pieredzes, kas bijušas manā dzīvē – iespaidīgas, sarežģītas, smieklīgas un emocionālas- un nolēmu, ka ir laiks tās beidzot ielikt vārdos. Tagad, ar lieliskajiem cilvēkiem no "Dey Street books" izdevniecības, esmu saviļņots un pagodināts ziņot – "The Storryteller" – atmiņu kolekcija no dzīves, kas dzīvota skaļi – ir klāt! No manām agrīnajām dienām uzaugot Vašingtonas, ASV priekšpilsētā, līdz māju pamešanas 18 gados un visai mūzikai, kas sekoja pēc tam, es beidzot varu dalīties šajos piedzīvojumos ar pasauli, tieši tā, kā es to redzēju un dzirdēju otrpus mikrofonam. Pagriez skaļāk!"

"Foo Fighters" pirmsākums meklējams 1994. gadā, kad to pēc grupas "Nirvana" līdera Kurta Kobeina nāves kā viena cilvēka projektu izveidoja bundzinieks Deivs Grols. Šobrīd grupā ir seši dalībnieki, kopumā izdoti 10 albumi, kā arī saņemtas 12 "Grammy" balvas. Grupas jaunākais albums – "Medicine At Midnight" – iznāca šā gada februārī.

2017. gada vasarā "Foo Fighters" uzstājās Latvijā, brīvdabas koncertā Lucavsalā.