Foto: Ar Kailijas Minogas asarām izskanējis Glastonberijas festivāls

No 26. līdz 30. jūnijam Anglijā norisinājās viens no lielākajiem un tradīcijām bagātākajiem Eiropas mūzikas notikumiem – Glastonberijas festivāls, par kura emocionāli piesātinātāko koncertu izvērtās austrāliešu popdīvas Kailijas Minogas uzstāšanās svētdienas vakarā.

75 minūšu ilgās uzstāšanās laikā 51 gadu vecā Minoga vairākas reizes nomainīja tērpus, priecēja ar pārdomātu šovu un jaudīgu horeogrāfiju, kā arī aicināja uz skatuves sev piebiedroties arīdzan citus dziedātājus, bet par koncerta triumfa brīdi kļuva viņas atklātā saruna ar klausītāju pūli, kurš skandēja viņas vārdu. Dziedātāja savā uzrunā atminējās 2005. gadu, kad viņai tika diagnosticēts krūts vēzis.

"2005. gadā man vajadzēja būt šeit. Apstākļi izvērtās tādi, ka es nevarēju. Es gribēju, lai viss būtu citādāk, bet dzīve ir tāda, kāda tā ir. Mēs šajā brīdī esam vienoti," izplūstot asarās, stāstīja Minoga, piebilstot, ka pirms 14 gadiem, kad nevarēja pati ierasties, skatījusies festivālu mājās. "Daži dziedātāji izpildīja manas dziesmas, un tas ir īstais un sirsnīgais Glastonberijas festivāla gars."

Minogai uz skatuves pievienojās arī britu rokgrupas "Coldplay" solists Kriss Mārtins, ar kuru kopā izpildīja savu hitu "Can't Get You Out Of My Head", kā arī Niks Keivs, ar kuru viņi nodziedāja savu 1995. gada drūmo mīlasbalādi "Where The Wild Roses Grow".

Uz vairākām festivāla skatuvēm nedēļas nogalē kāpa tādi mākslinieki kā Stormzy, Džordžs Ezra, Ms. Laurin Hill, "Bastille", "The Lumineers", "The Killers", "The Chemical Brothers", Dženeta Džeksone, "Wu-Tang Clan", Mailija Sairusa, Billija Eiliša, Laiems Galahers, "Tame Impala", "The Cure", kuri noslēdza festivālu svētdienas vakarā, un daudzi citi.

Glastonberijas festivāls ir viens no lielākajiem Eiropas brīvdabas rokfestivāliem, kurš katru gadu norisinās Lielbritānijā, piesaistot pasaules pazīstamākos mūziķus, kā arī pulcējot vairāk nekā 100 000 apmeklētājus. Pirmo reizi tas notika 1970. gadā. Šogad Glastonberijas festivālā 42% no māksliniekiem bija sievietes, kas ir pamudinājums arī citiem festivāliem veidot dzimumu ziņā sabalansētu programmu.