Foto: Ar psihedēlisku performanci Rīgā uzstājas 'Pink Floyd' bundzinieka Nika Meisona grupa

24. maija vakarā koncertzālē "Palladium" sanākušos rokmūzikas fanus ar vairāk nekā divas stundas garu ekskursiju psihedēliskā roka vēsturē priecēja leģendārās rokgrupas "Pink Floyd" bundzinieks ar grupu "Nick Mason's Saucerful of Secrets".

1944. gadā dzimušais Niks Meisons ir viens no visu laiku komerciāli veiksmīgākās un ietekmīgākās rokgrupas "Pink Floyd" dibinātājiem. Grupas stāsts sākās ar Meisona un Rodžera Votersa draudzību, kad mūziķi iepazinās 1963. gadā, studējot Londonas Universitātē. Meisons ir bijis visilggadīgākais "Pink Floyd" dalībnieks un bundzinieks, kā arī daudzu grupas leģendāro dziesmu "Time", "One Of These Days", "Careful With That Axe, Eugene" un "Echoes" līdzautors. Meisons zināms arī kā aizrautīgs antīko auto kolekcionārs un sacīkšu braucējs, kura īpašumā ir arī pasaulē dārgākais auto "Ferrari 250 GTO". Tāpat bundzinieks pievērsies arī "Pink Floyd" vēstures iemūžināšanai, sarakstot grāmatu "Inside Out: A Personal History of Pink Floyd", kas iznāca 2004. gadā.

2018. gadā Meisons kopā ar ģitāristu Lī Harisu izveidoja grupu "Nick Mason's Saucerful Of Secrets". Drīz viņiem pievienojās ģitārists un dziedātājs Gerijs Kemps, basģitārists Gajs Prats, kā arī taustiņinstrumentālists un komponists Doms Bīkens. Kā stāsta pats mākslinieks, sākotnēji viņi necentās izveidot "Pink Floyd" veltījuma grupu. Mērķis bija sniegt faniem autentisku "Pink Floyd" pieredzi, atskaņojot agrīnās daiŗades materiālu, kas aptver 1965.–1972. gadu, respektīvi, laiku pirms "Pink Floyd" kļuva par vienu no pasaulē populārākajām un ietekmīgākajām grupām, pateicoties albumam "The Dark Side of the Moon".

Vairāk nekā divas stundas ilgajā performancē Niks Meisons ar pavadošo grupu patiesi rūpējās par klausītāju atgriešanos 60. gadu nogalē, psihedēliskā roka ziedu laikos, koncentrējoties uz ģitāru un perkusiju virzītām kompozīcijām, ko pavadīja pieskaņotas video projekcijas. Ar sajūsmu tika uzņemtas vairākas sākotnējā grupas līdera Sida Bareta radītās dziesmas, tostarp "Arnold Layne", "Interstellar Overdrive" un iepriekš neizdotā "Vegetable Man". Kā jau Meisons bija solījis, neizpalika arī tādi grupas agrīnie skaņdarbi kā "Astronomy Domine", "Fearless", "Childhood's End", "Set The Controls For The Heart Of The Sun", "Nile Song, "A Saucerful Of Secrets", "One Of These Days", bet par koncerta kulmināciju viennozīmīgi kļuva "Pink Floyd" garākās un neapvaldītākās kompozīcijas "Echoes" izpildījums teju 20 minūšu garumā.