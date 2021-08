Foto: Ar 'The Tiger Lillies' uzstāšanos izskan festivāls 'Var! Būt!'

Rīgā, kultūrtelpā "Hanzas perons" un "Vasaras perona" terasē 30. un 31. jūlijā norisinās jauns pilsētas festivāls bez distances "Var! Būt!". Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu festivāla otrās dienas norisē, kurā apmeklētājus priecēja ekscentriskā britu grupa "The Tiger Lillies" un populāri pašmāju mākslinieki.

31. jūlijā uz "Vasaras perona" skatuves "Būt!" koncertēja ekscentriskā dziesminieka Mārtina Žaka jau vairāk kā pirms 30 gadiem izveidotā muzikālā apvienība "The Tiger Lillies", apvienojot 20. gadsimta kabarē stilu ar panku attieksmi un bez tabu dziesmu tekstiem. "Hanzas peronā" "The Tiger Lillies" uzstājās ar savu jauno, Covid-19 pandēmijai veltīto programmu. "The Tiger Lillies" papildināja pašmāju hiphopa mākslinieks Ozols, džezfanka grupa "Very Cool People" ar pagātnes mūzikas renegātiem veltīto programmu "50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism", kā arī grupa "Jakob Noiman Festival Band".

Uz "Hanzas perona" skatuves "Var!" 31. jūlijā uzstājās vācu minimālisma pianists Niklass Pašburgs, kurš Latvijas publikai piedāvāja jaunākā albuma "Svalbard" programmu. Turpat koncertēja arī mūsdienīga džeza ievirzes manierē muzicējošā dziedātāja un pianiste Elīna Silova, dzejas un skaņu eksperimentu savienojumu piedāvājošā apvienība "Orbīta", sintpopa grupa "Kasetes", krieviski dziedošā alternatīvā roka grupa "Nikto" un pozitīvās enerģijas iemiesotāji - aktieru un režisoru ansamblis "Regīna".

Savukārt uz DJ skatuves "Nakts" 31. jūlijā savus setus piedāvāja mūsdienu elektroniskās deju mūzikas pārzinātāja DJ Lévi, Elvi Soulsystems un Judzhen dīdžeju duets "Riga Graduate School of Love" un vēl citi dīdžeji. Āra terasē abas dienas par starpkoncertu muzikālajām pauzēm gādāja "Biit Me" DJ.