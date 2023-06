Foto: 'Dagamba' uguņo Mežaparka Lielajā estrādē

Ar vērienīgu šovu, īpašu scenogrāfiju ar video projekcijām un pirotehnikas elementiem un jaudīgu klasikās un rokmūzikas saplūšanu Mežaparka Lielajā estrādē sestdien, 3. jūnijā, izskanējis grupas "Dagamba" lielkoncerts. Tajā īpašo viesu godā publiku pārsteidza gan vijolnieks Daniils Bulajevs, gan "pagan metal" zvaigznes - grupa "Skyforger".

"Dagamba" mūziķi Mežaparkā piedāvāja vairāk nekā divu stundu ilgu programmu "Bach Against the Machine", kuras pamatā ir grupas jaunākais albums ar tādu pašu nosaukumu. Tas ir veidots kā simbioze starp klasiķi, komponistu Johanu Sebastianu Bahu, un amerikāņu rokgrupu "Rage Against The Machine". Programu papildināja klausītāju jau iemīļotie skaņdarbi no iepriekšējiem "Dagambas" albumiem.

"Ideja par "Bach Against the Machine" radās pēc veiksmīgās "#LudwigVanRammstein" koncertturnejas, un tagad, aktuālo pasaules notikumu kontekstā, sajutām, ka ir īstais brīdis šo ideju realizēt," iepriekš stāstīja Valters Pūce.

Neparasto skatuves risinājumu un scenogrāfiju papildināja režisora Roberta Rubīna veidotas video projekcijas, kas tapušas ņemot talkā mākslīgo intelektu.

Koncertu iesildīja kontrabasists Staņislavs Judins un džeza dziedātāja Evilena Protektore. Savukārt īpašā viesa godā "Dagambas" uzstāšanos papildināja talantīgais vijolnieks Daniils Bulajevs, bet publiku pārsteidza grupas "Skyforger" parādīšanās uz skatuves.

Grupa "Dagamba" ir viena no Latvijā veiksmīgākajām starpžanru muzikālajām apvienībām, kas savā daiļradē apvieno dažādas muzikālās kultūras, veidojot unikālu un īpašu skanējumu. Līdz šim grupa izdevusi piecus studijas albumus - "New Life" (2012), "Recycled" (2015), "Seasons" (2016), "#LudwigVanRammstein" (2017) un "Dagamba feat Tchaikovsky" (2019), kas visi ieguvuši nominācijas Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvā "Zelta mikrofons", "#LudwigVanRammstein" iegūstot labākā instrumentālās mūzikas albuma un labākā albuma dizaina titulus. Koncertprogrammas "Dagamba feat. Tchaikovsky" lielkoncerts notika skatītāju pārpildītā Arēnā Rīga 2019. gadā un turpinājās ar izpārdotu koncertturnejuLatvijas koncertzālēs.