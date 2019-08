Foto: 'Instrumenti' iemēģina skatuvi pirms lielā uznāciena

Šā gada 31. augustā notiks grupas "Instrumenti" līdz šim vērienīgākais koncerts. Diviem jaunākajiem albumiem "Atkala" un "Cilvēks" veltītā uzstāšanās notiks Daugavas stadionā, bet dienu iepriekš – 30. augustā – "Delfi" bija iespēja būt klāt grupas mēģinājumā.

Jau ziņots, ka koncerta īpašā viešņa būs dziedātāja Aminata, kura šim pasākumam izveidojusi īpašu programmu. "Instrumentu" koncerta laikā uz skatuves kāps arī mūziķi, kas kā viesmākslinieki piedalījušies jaunākajā grupas albumā "Cilvēks" – ansis, Intars Busulis un "Prāta vētra". "Instrumenti" mūziķiem Jānim Šipkēvicam un Reinim Sējānam līdzās uz skatuves kāps pavadošā grupa septiņu cilvēku sastāvā. "Instrumenti" koncerta skatītājiem gatavo arī vairākus pārsteigumus, kas solās pārsteigt arī pašus rūdītākos koncertu apmeklētājus.

"Instrumentu" koncerta skatuves uzbūve Daugavas stadionā notiek jau visu nedēļu Skatuve būs novietota pretim "B" tribīnēm. Sēdvietu biļešu īpašniekiem ieeja tribīnēs no Augšielas puses (ieeja tribīnēs no skatuves puses nav paredzēta). Skatuves priekšā izveidota Fanu zona, kas dalīta divās daļās – ieeja no labās vai kreisās puses vistuvāk skatuvei. Sēdvietu biļešu īpašniekiem būs ļauts koncertu baudīt arī no stāvvietu zonas.

Pasākuma teritorijā būs izvietotas arī audiovizuāla instalācija ar sensoru vadību "Instrumenti saplūšana", ko radījuši Mārtiņš Blanks, Krists Zankovskis un Dāvis Līcītis, kā arī "Mākslai vajag telpu" scenogrāfiskā instalācija "Visas Stankēviča līnijas" (mākslinieki: Rūta Briede, Evija Pintāne, Svens Neilands un Anna Zvaigzne).