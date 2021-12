Foto: Izskanējis koncertšovs ar leģendāras grupas 'Queen' mūziku

VEF Kultūras pilī 16. decembrī norisinājās koncertšovs ar leģendārās rokgrupas "Queen" mūziku – "QUEENtESSENCE & Rihards Saule".

Grupa "QUEENtESSENCE" kopā ar solistu Rihardu Sauli ir radījuši koncertprogrammu, kura balstīta leģendārās britu rokgrupas "Queen" hitos.

"Queen" ir 20. gadsimta rokmūzikas leģenda, kas pasauli iekaroja septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, kļūstot par vienu no komerciāli veiksmīgākajām grupām populārās mūzikas vesture. Īpaši izveidotajā koncertšovā skanēja tādas "Queen" dziesmas kā "Don't Stop Me Now," "Somebody to Love," "Crazy Little Thing Called Love," "Under Pressure," "I want to Break Free", "Bohemian Rhapsody" un citas.