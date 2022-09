Foto: Kā labs vīns – Rīgā noticis Stinga koncerts

"Arēnā Rīga" sestdien, 24. septembrī, ar programmu "My Songs" viesojās britu mūziķis Stings.

Stings un viņa pavadošā grupa ar šo programmu Amerikā un Eiropā uzstājās vēl pirms sākās Covid-19 globālā pandēmija. Jau ziņots, ka Stinga koncerts ar programmu "My Songs" bija plānots jau 2020. gadā, tomēr Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ tika atcelts. Pagājušajā gadā tika ieplānots, ka mūziķis Latvijā varēs viesoties 2022. gada pavasarī, tomēr ierobežojumu dēļ koncerts atkal ticis pārcelts.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Stings, kurš no 1977. līdz 1984. gadam bija grupas The Police" līderis, savas solo karjeras laikā ir saņēmis 17 "Grammy" balvas, divas "Brit Awards" balvas, "Zelta globusu" un "Emmy", četras "Oskara" un vienu "Tony" nomināciju, "Billboard" žurnāla "Gadsimta balvu", kā arī 2004. gadā "MusiCare" mākslinieku nominēja kā "Gada cilvēks".

Stings pārdevis vairāk nekā 100 miljonus albumu kopiju gan kā grupas "The Police" dalībnieks, gan kā solo mākslinieks. Viņam ir piešķirts arī pagodinājums "BMI Pop Awards" par hitu "Every Breath You Take", kas kļuva par "visvairāk izpildīto dziesmu" ar 15 miljoniem radio atskaņojumu no BMI kataloga, kurā kopumā ir vairāk nekā 14 miljoni mūzikas darbu. Pavisam nesen dziesma pievienota arī mūzikas straumēšanas vietnes "Spotify" "Miljardu klubam", kur tā ir atskaņota vairāk nekā vienu miljardu reižu.