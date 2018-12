Foto: Kā tapa Ūdra draugu iedziedātās dziesmas 'Walk All Night' klips

Pirmssvētku laikā tapa kāds īpašs muzikāls projekts – mūziķa Rolanda Ūdra, kurš 2016. gadā cieta autoavārijā, draugi, domubiedri un atbalstītāji ierakstīja jaunu grupas "The Hobos" hita "Walk All Night" versiju, un tai tika radīts arī videoklips. Tagad "Delfi" piedāvā ielūkoties dziesmas ieraksta un videoklipa filmēšanas aizkulisēs.

Dziesmas ierakstā "TRU Music Studio" studijā kopā ar mūzikas producentu, skaņu inženieri Gati Zaķi piedalījās gan "The Hobos" mūziķi Mārtiņš Burkevics un Vilnis Krieviņš, gan citi Ūdra kolēģi – Renārs Kaupers, Ainars Virga, Normunds Rutulis, Jānis Šipkēvics juniors un Arnis Račinskis –, un vēlāk kopā ar režisoru Uģi Olti tapa jaunās "Walk All Night" versijas videoklips, kurā piedalījies arī pats Ūdris.

"Dziesmas "Walk All Night" klipa ideja radās teju bez domāšanas – atnāca gatava. Tās iedvesmas saknes sūc sulu no vecā un lieliskā – Pētera Ķimeļa filmētā – klipa. Toreiz tas bija stāsts par diviem jauniešiem, kas iepazīstas autobusā un kopīgi klaiņo pa naksnīgu pilsētu, kamēr viņus no augšas bezkaislīgi vēro satelīts. Bet tagad pats Ūdris ir iesprūdis kaut kur tepat, bet tomēr tālu un skatās uz mums no sava kosmosa. Jaunais klips ir mēģinājums iztēloties, kā tas ir – būt Ūdrim tagad," nākot klajā klipam, skaidroja Olte.

Jau vēstīts, ka Ūdra draugu ierakstītas grupas "The Hobos" hita "Walk All Night" jaunās versijas videoklips simboliski aizsāka "Delfi" atbalsta projektu "Stiprini stipros" ģimenēm, kurās dzīvo pastāvīgi aprūpējams tuvinieks.

Projektu iesāka dažādu ģimeņu pieredzes stāsti, kas iezīmē daļu no problēmām, ar kurām ik dienu saskaras tie, kuri ilgstoši aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, un nākotnē "Delfi" kā vadošais ziņu portāls padziļināti analizēs sociālās un veselības aprūpes sistēmas robu cēloņus un iespējamos risinājumus.

"Stiprini stipros" tapis sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv", aicinot atbalstīt tos, kuriem šī palīdzība ir nepieciešama. Lai nodrošinātu Ūdra aprūpi un atvieglotu viņa sievas Ilonas ikdienu, kā arī turpinātu rehabilitāciju, ik mēnesi fizioterapijai, medikamentiem un higiēnas precēm, speciālajam asistentam jeb auklītei, ergoterapeitam un logopēdam nepieciešami vismaz 1300 eiro, gadā summai sasniedzot 15 600 eiro. Atbalstīt Rolandu un Ilonu, kā arī citas ģimenes, kurās dzīvo pastāvīgi aprūpējams tuvinieks, iespējams šeit.