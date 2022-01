Foto: Liepājas simfoniskais orķestris krāšņos koncertos nosvinējis gadumiju

Ar diviem koncertiem Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) krāšņi nosvinējis Vecgadu un klausītājiem vēl Laimīgu Jauno gadu!

Kā atgādina LSO pārstāvji, dzirkstošo Vecgada koncertprogrammu diriģents Atvars Lakstīgala bija veidojis kā klasiskās mūzikas asorti. "Šī programma ir īpaša ar to, ka tajā atskaņotā mūzika būs pazīstama pilnīgi visiem klausītājiem. Es domāju, ka komentārus neprasa Johana Štrausa "Zilā Donava", Vitorio Monti "Čardašs" un citi populāri skaņdarbi,"vēl pirms koncerta stāstīja diriģents.

Programmā skanēja valšu karaļa Johana Štrausa greznās mūzikas tēmas no populārās operetes "Sikspārnis", slavenā Barkarola no Žaka Ofenbaha operas "Hofmaņa stāsti", Leo Delība "Ziedu duets" no operas "Lakmē", labi zināmā neapoliešu dziesma "Santa Lucia", Endrū Loida Vēbera Rekviēma populārais fragments "Pie Jesu" un vēl citi spilgti klasiskās mūzikas hiti soprāna Ilzes Grēveles-Skaraines un mecosoprāna Ievas Paršas, kā arī jaunā dziedātāja Marisa Lakstīgalas un Liepājas Simfoniskā orķestra izpildījumā.

Svētku koncertos muzicēja arī vijolniece Paula Šūmane, kuras virtuozajā sniegumā publika izbaudīja gan Vitorio Monti slaveno "Čardašu", gan arī Pablo de Sarasates ugunīgās "Čigānu melodijas".