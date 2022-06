Foto: Lietus netraucē svinēt dzīvi. Mežaparkā tūkstošus pulcē 'Imagine Dragons'

"Šis ir vakars, kad svinēt dzīvi," šādiem vārdiem 1. jūnija vakarā Mežaparka lielajā estrādē sanākušos uzrunāja grupas "Imagine Dragons" līderis Dens Reinoldss. Šis bija pirmais tik liela mēroga koncerts kopš Covid-19 pandēmijas sākuma un pirmais grupai - uzsākot Eiropas turneju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spītējot laika apstākļiem un teju nepārtrauktajam lietum, "Imagine Dragons" atjaunotajā Mežaparka estrādē pulcēja vairākus desmitus tūkstošus fanu un priecēja ar hitu birumu, kas iepazīts kopš grupas pirmās viesošanās Latvijā, "Positivus" festivāla programmā. Koncertā skanēja tādas dziesmas kā "My Life", "Believer", "Thunder", "Radioactive" un daudzas citas, bet par īpaši vienojošu mirkli kļuva kopīgi ar publiku dziedātā Boba Mārlija dziesmas "Three Little Birds" kaverversija.

Kopumā šī bija trešā reize, kad "Imagine Dragons" uzstājas Latvijā, bet pirmā, kad sniedz apjomīgu šovu atjaunotajā Dziesmu svētku estrādē.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Imagine Dragons" sevi pierādījusi kā viena no spēcīgākajām šī laika koncertgrupām, ko, neapšaubāmi, tā pierādīja koncertā Mežaparkā. "Ar nerimstošu enerģiju, krāšņajiem un līdz detaļām pārdomātiem šoviem, "Imagine Dragons" koncerti ir kā muzikāls piedzīvojums, kur rokmūzika sastopas ar hip-hopu, folkmūzikas un elektronikas elementiem," tā iepriekš par grupas priekšnesumiem rakstīja organizatori.

"Imagine Dragons" Latvijā uztājās pasaules koncertturnejas "Mercury World Tour" ietvaros. Koncerta iesildītāji bija "TikTok" fenomens - grupa "Mother Mother", kā arī slovāku dziedātāja Karin Ann.