Foto: Mode un elektronika – Rīgā viesojas mūziķe Rošīna Mērfija

Koncertzālē "Palladium" sestdienas, 7. maija vakarā, ar koncertu viesojās īru dziedātāja un mūziķe Rošīna Mērfija.

Prestižās "Mercury" balvas nominante, modes ikona un maigas, neprastas balss īpašniece Latvijā uzstājās sava jaunākā, 2020. gada rudenī iznākušā albuma turnejā "Roisine Machine". Taču kā arī iepriekš intervijā "Delfi" stāstīja dziedātāja, koncerta programma bija iekļautas arī dziesmas no iepriekšējiem viņas albumiem, kā arī laika, kad viņa muzicēja duetā "Moloko".

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Rošīna Mērfija ir īru dziedātāja, dziesmu autore un ierakstu producente, kura popularitāti ieguva deviņdesmitajos gados kā elektroniskās mūzikas dueta "Moloko" dalībniece. Pēc "Moloko" izjukšanas Mērfija uzsāka savu solo karjeru un 2005. gadā izlaida savu debijas solo albumu "Ruby Blue". Viņas otrais solo albums "Overpowered" tika izdots 2007. gadā un pēc astoņu gadu pārtraukuma, 2015. gadā, tika izdots mākslinieces trešais albums "Hairless Toys", kurš tika nominēts nozīmīgajai "Mercury" mūzikas balvai un Īrijas "Choice Music" ierakstu balvai. Nākamajā gadā Rošīna Mērfija izdeva savu ceturto albumu "Take Her Up to Monto".

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Pērnā gada rudenī māksliniece izdeva savu piekto studijas albumu "Róisín Machine", kas ir ļoti īpašs dziesmu krājums, kurš veidots 10 gadu ilgā laika posmā un atzīts par mākslinieces labāko ierakstu kopš debijas albuma iznākšanas.

Britu mūzikas izdevums "NME" mākslinieci nodēvējis par deju mūzikas karalieni.