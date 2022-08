Foto: Nedēļas nogalē Ventspilī aizvadīts jau astotais festivāls 'LNSO vasarnīca'

No 19. līdz 21. augustam norisinājās jau astotais Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) mūzikas festivāls "LNSO vasarnīca 2022", kas šogad atgriezās Ventspilī, koncertzālē "Latvija". Piedāvājam atskatu uz festivāla koncertiem.

19. augustā skatītāju ovāciju pavadījumā Ventspilī, koncertzālē "Latvija", tika atklāts astotais Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) festivāls “LNSO vasarnīca”. Festivāla atklāšanas notikumā uz skatuves kāpa obojists Egils Upatnieks, pianists Rihards Plešanovs, Latvijas Radio kora dziedātāji, LNSO un diriģents Guntis Kuzma.

Koncertu iesākot pianists Rihards Plešanovs atskaņoja starptautiski atzītās Santas Ratnieces klavierdarbu Muqarnas, kas klausītājus aizveda austrumnieciski vijīgās noskaņās. Uzstāšanos pianists turpināja ar ungāru skaņraža Ģerģa Ligeti etīdēm klavierēm, pārsteidzot ar visneiedomājākamajām ritma spēlēm.

Savukārt LNSO oboju grupas koncertmeistars Egils Upatnieks izpildīja itāļu intelektuāļa un dzīves baudītāja Lučāno Berio spožo 1969. gadā komponēto skaņdarbu Sequenza VII obojai. Komponista vārdiem, lai šo darbu atskaņotu, jābūt “ne tikai tehniski prasmīgam, bet arī intelektā virtuozam mūziķim”.

Foto: Jānis Porietis

Koncerta otrajā daļā dzirdējām diriģenta Gunta Kuzmas sen lolotu sapni – Stīva Reiha “Tuksneša mūzikas” korim un orķestrim atskaņojumu. Šī iespaidīgā kompozīcija atzīta par vienu no spēcīgākajiem amerikāņu ostinētā minimālisma darbiem un iemantojusi šī mūzikas virziena ikonas statusu.

Festivāla otrās dienas rīts sākās ar komponistes un mūziķes Laumas Kazakas interaktīvo mūzikas darbnīcu bērniem, kurā varēja dziedāt un spēlēt mūzikas instrumentus, apgūstot jaunus skaņdarbus. Darbnīcā tika izmantota Latvijā radītā mūzikas mācību lietotne "Solfeg.io" un Laumas oriģināldziesmas bērniem.

Savukārt pēcpusdienā pusaudži tika aicināti uz laikmetīgās dejas izrādi “Tīklā”, kura stāsta par diviem jauniešiem, kas neatlaidīgi cenšas iegūt popularitāti sociālajos tīklos. Tā aplūko, cik enerģijas mēs patērējam un kam esam gatavi iet cauri, lai saņemtu pēc iespējas vairāk “patīk” savai bildei vai video. Izrādi veidojuši horeogrāfe Liene Grava, dramaturgs Artūrs Dīcis, komponists Rihards Zaļupe un māksliniece Līga Zepa. Dejotāji – Alise Bokaldere, Ģirts Bisenieks un Artūrs Nīgalis.

Otrās dienas vakarā koncertzāles Lielajā zālē izskanēja koncerts "LNSO un Prometejs”. Tajā īpašu klausītāju mīlestību izpelnījās solists – pianists Andrejs Korobeiņikovs, kuru koncerta beigās skatītāji sveica ar stāvovācijām. Koncertā dzirdējām spriego, aktīvas enerģijas pilno Aleksandra Skrjabina uguns poēmu “Prometejs", kā Skrjabina Piekto klaviersonāti un Valsi op. 38. Tāpat pirmoreiz Latvijā izskanēja Artura Maskata veltījums Andrejam Žagaram – skaņdarbs "My River runs to thee". To komponistam pasūtināja divi Andra Nelsona vadīti pasaules mēroga orķestri: Bostonas simfoniskais orķestris un Leipcigas Gewandhaus orķestris. Koncertu dirigēja Andris Poga.

Foto: Jānis Porietis

Vakars vainagojās ar festivāla tradicionālo brīvdabas notikumu. Spītējot lietum, festivāla apmeklētājiem bija iespēja baudīt par popmūzikas princi dēvētā Šona Nikolasa Sevidža uzstāšanos. Ventspils koncertā Sevidžs muzicēja kopā ar LNSO stīgu ansambli, pirmoreiz izpildot savas oriģināldziesmas komponista, mūziķa, Grammy balvas ieguvēja Ouena Paleta aranžijās.

Festivāla noslēguma dienā mazākajiem festivāla apmeklētājiem bija iespēja baudīt režisora Edgara Niklasona radīto muzikālo pasaku “Kaķpēdiņu skola”, par pamatu ņemot ventspilnieka Herberta Dorbes 1971. gadā sarakstīto stāstu “Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī”. Nebēdnīgā piedzīvojumā mazākos klausītājus veda aktieris Artūrs Putniņš un LNSO mūziķi Kaspars Majors, Arvīds Zvagulis, Oskars Bokanovs un Edgars Saksons. Muzikālā pasaka ar panākumiem pirmo reizi izskanējusi pērn, kad festivāls “LNSO vasarnīca” norisinājās Latgales vēstniecībā GORS.

Savukārt festivāla noslēguma koncerts vainagojās ar klasiskās mūzikas sensācijas, kanādietes ar itāļu saknēm — mecosoprāna Emīlijas D’Andželo uzstāšanos. Vien 28 gadu vecumā D’Andželo regulāri viesojas labākajos pasaules opernamos. No daudzām citām savām kolēģēm viņa atšķiras ar oriģinālo skaņdarbu izvēli, neatkarīgo domāšanu, robežu neatzīšanu un palaikam arī ar personīgo stilu, uz skatuves nereti kāpjot, piemēram, armijas zābakos. To varējām redzēt arī uz koncertzāles "Latvija" skatuves. Kopā ar LNSO un diriģentu Aināru Rubiķi viņa dziedāja dziesmas no sava debijas albuma "enargeia" un Albana Berga vokālo ciklu.